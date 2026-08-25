Excellente nouvelle pour les fans de la série Dans une galaxie près de chez vous

Au tournant des années 2000, la défunte chaîne Canal Famille (rebaptisée VRAK TV un peu plus tard) diffusait l'une des séries jeunesse les plus emblématiques du petit écran, Dans une galaxie près de chez vous.

On y découvrait une flotte spatiale très spéciale, composée d'un équipage investie d'une périlleuse mission : trouver une nouvelle planète pour y déménager six milliards de « tatas ». Au fil des épisodes, nous suivions ainsi les membres du Romano Fafard, commandés par le Capitaine Charles Patenaude, où chaque péripétie menait à la catastrophe et à des situations lourdement absurdes.

Dans une galaxie près de chez vous a d'ailleurs servi à propulser les carrières d'acteurs aujourd'hui très présents dans la sphère médiatique québécoise, tels que Sylvie Moreau, Guy Jodoin, Claude Legault et Didier Lucien, notamment.

Cette série, qui a marqué toute une génération, sera bientôt offerte sur la plateforme Crave. En effet, à compter de la semaine prochaine, la première saison de cette série d'anthologie pourra être visionnée à la demande. Cette première saison compte 13 épisodes de 30 minutes chacun, et met la table pour la suite de la saga, qui comptera au total quatre saison et deux films. Ces deux films, qui ont rencontré un énorme succès au moment de leur sortie, sont également sur Crave.

Récemment, nous apprenions d'ailleurs qu'un troisième volet était officiellement en route. Les détails ici.

C'est une mission à ne pas manquer dès le jeudi 3 septembre prochain! Pour le moment, les trois autres saisons de la série ne seront pas sur Crave.

En outre, la plateforme québécoise propose de plus en plus de séries à saveur nostalgique, pour notre plus grand bonheur. Récemment, c'est l'intégralité de l'émission Il était une fois dans le trouble qui a été déposée sur Crave, pour un total de 11 saisons. C'est à ne pas manquer ici.