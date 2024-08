Ève-Marie Lortie et sa fille réunies à l'écran

Mardi matin, le 27 août, Ève-Marie Lortie et sa fille Corinne Krusa [photo ici] partageaient l'écran alors que cette dernière faisait une apparition dans Salut Bonjour en tant que journaliste à TVA en Estrie.

« Ça va être émouvant beaucoup plus pour moi que pour elle », nous disait la fière maman lors du lancement de la programmation de TVA lundi après-midi. « En plus, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes collègues à ce moment-là. »

Je ne vais pas tomber dans l'hyperémotivité, mais sachez qu'en dedans de moi, quand ça va se produire, il va y avoir une très, très grande joie et une grande fierté.

Puis, est-ce que Corinne souhaiterait un jour rejoindre les rangs de l'équipe officielle de Salut Bonjour?

À cela, la maman a une réponse bien simple : « Je connais peu de gens qui n'auraient pas envie de collaborer à Salut Bonjour. C'est une magnifique émission. Tu ne peux pas être à Salut Bonjour si tu n'es pas dans l'authenticité. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas inventer quelque chose. »

Elle ajoute : « Alors, si tu as un côté un peu plus éclaté, tu peux l'avoir dans cette émission-là, même si c'est une émission où il y a de l'information. C'est permis. C'est l'endroit pour avoir un sourire. »

Quelle serait la sphère d'activité de Corinne si celle-ci avait un jour l'opportunité de rejoindre l'équipe de sa mère ou celle de Richard Turcotte? « Elle est actuellement aux actualités, à l'information, mais elle aime beaucoup tout ce qui est actualité culturelle ».

Une chose reste claire pour Ève-Marie : « Les gens disent qu'elle marche dans mes traces. Non. Elle fait son chemin. On est juste l'une à côté de l'autre et on avance ensemble. »

