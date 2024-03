Est-il arrivé quelque chose de grave à Steve? On a la réponse

Dans l'épisode de ce jeudi de STAT, nous avons pu voir Delphine (Virginie Ranger-Beauregard) qui, inquiète pour Steve (Marc Beaupré), se rendait chez lui afin de prendre des nouvelles.

Comme sa porte d'entrée n'était pas barrée, elle a décidé d'aller voir à l'intérieur de la maison si le médecin s'y trouvait. Elle a alors découvert son téléphone cellulaire qui affichait une importante quantité d'appels manqués, dont plusieurs de sa mère.

La travailleuse sociale, de plus en plus tracassée, a décidé de monter à l'étage, déterminée à trouver le médecin et à faire la lumière sur cette affaire.

Nous n'avons pas vu ce qu'elle a découvert en haut de l'escalier, mais, sur les groupes de discussion, les téléspectateurs étaient très pessimistes. Plusieurs s'imaginaient même que Delphine allait retrouver le chirurgien pendu. Rien de moins.