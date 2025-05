Entrevue : Un contre-emploi absolument troublant pour Jean-François Pronovost!

La troisième saison de Bête noire, écrite par Patrick Lowe et Guillaume Corbeil, a délaissé momentanément le drame psychologique, pour nous entraîner dans le sillage d'un suspense prenant au coeur des bois, après une disparition suspecte d'enfant. Une proposition galvanisante, qui est autant un fantastique divertissement qu'un visionnement important. Lisez nos impressions complètes ici.

Si vous avez vu le cinquième épisode, présenté cette semaine sur les ondes de Séries Plus, vous savez maintenant ce qu'il advient du petit garçon en danger, de son père et de l'implication sordide d'un troisième personnage dans le déroulement de cette affaire inquiétante. Évidemment, si vous n'êtes pas rendus là dans votre écoute, nous vous suggérons de cesser votre lecture maintenant, puisque des détails importants de l'intrigue sont évoqués ci-dessous.

C'est dans ce contexte que le comédien Jean-François Pronovost, un habitué aux rôles de gentils dont celui du bon Passe-Montagne, a décroché un contre-emploi troublant, dont il s'acquitte avec brio sous le regard de la réalisatrice Mariloup Wolfe. En effet, on ne l'avait jamais vu ainsi, mais l'acteur incarne un psychopathe qui se révèle progressivement au fil d'une intrigue soutenue dans cette troisième mouture : il est à glacer le sang! Nous avons souhaité en discuter avec le principal intéressé, qui à l'encontre de son protagoniste, nous a offert un entretien fort sympathique.

Le comédien avoue d'emblée avoir adoré plonger dans cette part d'ombre : « Je suis quand même très geek à la base. J'aime ça écouter Star Wars, les Marvels et tout ça. Puis je l'avais dit en plus avant, quand on se fait demander quel genre de rôle t'aimerais faire : moi, les vilains psychologiques, j'aime ça faire ça! J'en avais fait à l'école de théâtre, puis j'avais trippé faire ça. Je m'étais découvert ce plaisir-là. Il y a beaucoup d'acteurs quand même qui disent ça, jouer des méchants, c'est le fun. Bien, c'est vrai! »

Je me rappelle, à l'audition, Marilou était comme" Mais d'où tu sors ça?"

En l'occurrence, le comédien explique s'être inspiré de film comme Funny Games et The Silence of the Lambs pour plonger dans ce rôle complexe, en plus d'avoir reçu l'aide d'une consultante en psychiatrie sur le plateau.

« D'aller dans ces zones-là, c'est confrontant », nous confie-t-il. « C'est un monstre. C'est littéralement un monstre. Toutes les scènes avec Marilyn [Castonguay, qui interprète la conjointe, NDLR], la dynamique de la contrôler, d'être toujours à côté d'elle, il a toujours une main dessus, il est un peu comme collant. Il y a quelque chose qui dégouline. Et toutes les scènes où Hugo manipule, la manipule pour essayer d'avoir l'avantage. C'est déroutant, parce qu'il est réellement rassurant, habile.Tu as l'impression qu'il a de l'empathie. Ça, c'était bizarre pour moi de jouer ça. »