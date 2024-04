Quelle tristesse, quel désarroi nous habitait en cette soirée enneigée, alors qu'était diffusée la toute dernière émission de la saison d'En direct de l'univers. Or, comme on s'en doutait, France Beaudoin et son équipe nous réservait une soirée à l'image de cet énième festin musical. Pour clore la saison en beauté, l'animatrice recevait alors Eve Côté, qui semblait d'emblée enjouée pour ce qui l'attendait.

La douce moitié du duo d'humour des Grandes Crues s'est régalée de ce qui lui était réservé, qui s'est avéré un inoubliable « party du dimanche soir », qui lui a rappelé tous les moments passés en compagnie de sa famille gaspésienne. De nombreux titres connus et rassembleurs ont ainsi immergés notre télé, dont « Faut marcher » avec Lulu Hughes et « Le lundi au soleil », que la soeur d'Ève, Gabrielle Côté, a chanté en souvenir des dimanches où les deux femmes sirotaient à leur célibat.

Puis, la présence de l'unique Martin Deschamps sur « Casanova » a remémoré à l'humoriste de 38 ans le tout premier spectacle auquel elle a assisté à Gaspé avec sa grand-mère. Le sourire estampillé dans son visage, Eve s'est même exclamée : « J'ai la langue échouée! Il en reste tu pour la fin? »

Or, l'un des moments les plus doux fut assurément quand Isabelle Boulay, une chanteuse gaspésienne qui inspire Eve à plusieurs niveaux, s'est immiscée sur la scène pour entonner « C'est beau la vie », une chanson que l'humoriste qualifie comme étant la plus belle de tous les temps. Devant tant de beauté lyrique, Eve a même essuyé une larme, lui rappelant sans doute son père, qui devient émotif à chaque fois qu'il entend ce titre.

Peu de temps après cette prestation, les téléspectateurs ont pris d'assaut les réseaux sociaux, remplis d'émerveillement, qualifiant le moment de « motton généralisé ». Rien de moins!

C'est dire, tout l'épisode fut à l'image du répertoire d'Eve Côté, lequel est à la fois diversifié, rassembleur et rythmé de classiques du terroir. On peut donc qualifier cette toute dernière édition de la saison d'En direct de l'univers d'absolument réussie!

