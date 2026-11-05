En direct de l'univers se termine bientôt pour la pause des Fêtes

Radio-Canada nous révèle qu'il ne reste plus que trois émissions d'En direct de l'univers à la saison d'automne 2026.

Après, toute l'équipe se concentrera sur l'édition de fin d'année, devenue un incontournable de la soirée du 31 décembre.

Le 21 novembre prochain, France Beaudoin animera sa dernière émission régulière de l'automne.

Comme Marie-Josée Gauvin avait annoncé que ce serait à cette date qu'elle recevrait son En direct de l'univers tant attendu, on sait donc d'ores et déjà qui sera la dernière invitée de la mi-saison.

Dans Pop pop balado, l'animatrice avait dit : « Moi, j'adore le mois de novembre. Je suis ben la seule sur la planète terre. Il est festif, il est le fun, c'est ma fête, c'est la fête à Jo [...] Que ma famille soit sur le show ou pas, tout le monde va venir! »

À noter que Jo est sa fille Joséphine, que vous pouvez voir en photo ici.

Évidemment, son collègue et meilleur ami Maxime Roberge sera de la fête.

À noter que, ce samedi, France recevra un comédien qu'on voit beaucoup sur nos écrans cette année. Tous les détails ici.