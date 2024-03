Au diapason de la francophonie d'ici, France Beaudoin proposait ce samedi à En direct de l'univers une 7e célébration de cette langue qui unit les Québécois, le français. Pour l'occasion, 3 personnalités férues de francophonie et qui la représentent à leur façon se sont vues être au coeur des festivités, avec de nombreux amis et invités spéciaux venus exprès pour témoigner leur amour et leur fierté de la langue française.

En somme, nous avons eu droit à 3 univers musicaux conjugués à ceux du public en studio, ce qui a donné lieu à une profusion de moments mémorables. Parmi la myriade de convives de la soirée, une a retenu notre attention, gracieuseté de Stéphane Archambault. En effet, le chanteur de Mes Aïeux a eu le bonheur de voir sa fille Jeanne Archambault débarquer sur la scène de la populaire émission!

Celle-ci lui a offert une adorable et dansante version de « Bouge ton thang », de Clay and Friends, qui constitue LA chanson de défoulement de Stéphane. Tout au long de la prestation, l'interprète de « Dégénérations » semblait visiblement fier de sa progéniture, lui qui souriait à pleines dents. « Je ne pensais pas la voir là! », s'est-il même exclamé. Son bonheur irradiait sur tout le plateau et dans nos salons aussi!

Puis, dans un tout autre registre émotif, c'est le fils de Stéphane, Clovis Archambault, qui s'est présenté sur le plateau, de noir vêtu, pour jouer une sobre et sublime version au piano de « Comptine d'un autre été », qui est le point d'orgue du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, sorti en 2001.

En toile de fond, on nous présentait la vidéo d'un nain de jardin qui voyageait d'un océan à l'autre. En outre, d'Iqualuit à Toronto, en passant par Montréal, les images présentées nous auront bien fait rire, en piqûre de rappel des « fêtes de nains de jardin » que Stéphane organisait chez ses voisins, alors qu'il était plus jeune.

Puis, parmi les temps forts de la célébration francophone, impossible de passer sous silence l'envoûtante version de « J'irai où tu iras », par le charmant duo Maxime Landry et Nathalie Simard. On notera également l'interprétation sentie et rythmée de « Ne me quitte pas », offerte par la comédienne Naïla Louidort. Cette version remixée trottera dans notre tête pendant longtemps, c'est assuré!

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.