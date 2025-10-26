En direct de l'univers : Le public attendait impatiemment la visite de cette personnalité cette saison

Quand il a été annoncé que la première émission de la saison d'En direct de l'univers en serait une réservée à l'équipe de la nouvelle quotidienne Antigang, bien des téléspectateurs ont protesté sur les réseaux sociaux, indiquant que ce devait être Colette Provencher.

L'équipe de l'émission avait alors précisé aux fans que la présentatrice météo serait l'une des invitées de France Beaudoin au cours de la saison, mais que ce ne serait pas la première.

On a donc ainsi compris que le public avait bien hâte de découvrir l'univers musical de la sympathique Colette. Comme c'est lors du party de retraite de Sophie Thibault que cette dernière avait appris qu'elle serait célébrée un samedi soir sur les ondes de Radio-Canada, il ne serait pas surprenant que la journaliste soit de retour sur le plateau d'En direct de l'univers pour saluer sa bonne amie.

On peut également compter sur certains de ses collègues de Sortez-moi d'ici pour venir lui rappeler de bons souvenirs de la jungle.

Peut-être aussi que ses enfants, Esther et Lambert, viendront surprendre leur maman.

C'est à suivre!

Ne manquez pas le très attendu En direct de l'univers de Colette Provencher, le samedi 1er novembre à 19 h.