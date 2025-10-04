En direct de l'univers : Karine Gonthier-Hyndman émue aux larmes par un segment très touchant

C'est ce samedi que Karine Gonthier-Hyndman avait droit à une édition d'En direct de l'univers lui étant proprement réservée, quelques semaines après être venue sur le plateau, lors d'une spéciale célébrant l'arrivée en ondes de la nouvelle série Antigang.

Pendant une heure, nous avons ainsi pu avoir un accès privilégié aux chansons qui bercent la vie de la femme de 41 ans. Enceinte de 8 mois, Karine s'est montrée particulièrement émue lorsque France a introduit un segment dédié au futur bébé. Sur les battements de coeur d'une échographie de l'enfant à naître, la sérénité du moment s'est accrue lorsque des violonistes sont ensuite apparus sur la scène et ont joué « Spring 1 - 2012 », du Printemps de Vivaldi. Du propre aveu de l'actrice, il s'agit ni plus ni moins de la trame sonore de son futur poupon.

Les larmes aux yeux, cette symphonie de maternité s'est poursuivie sur un duo composé de la chanteuse Beyries et de la comédienne Juliette Gosselin, sur l'indémodable chanson « Les deux printemps » de Daniel Bélanger. En apothéose, au piano, Jean-Michel Blais jouait « Nina », un morceau qu'il a écrit en s'inspirant des premiers balbutiements d'un enfant.

Un moment absolument parfait, en symbiose avec nos émotions! Sur le web, les téléspectateurs ont été à ce point nombreux à apprécier le segment qu'en fin d'épisode, France Beaudoin a annoncé que le moment serait disponible sur les réseaux sociaux de l'émission, peu de temps après la diffusion.

« C'était tellement beau, ça!!! Vivement plus de musique "classique" sur votre scène!!! »

« Merveilleux compositeur, interprète et arrangeur. Sa musique entre directement dans l'âme. »

« Totalement Merveilleux avec Jean Michel Blais , une symphonie pour tout les ti bedons de futur bébé dans le monde !!!!!! Faites circuler svp!!!!! »

« Très touché d'entendre les battements de coeur du bébé avec les musiciens. »

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur ICI Télé.