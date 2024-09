En direct de l'univers : Divine soirée pour France Castel

16 ans de succès, 16 ans de surprises... À deux saisons de la majorité, France Beaudoin parvient encore à se renouveler et à maintenir le public en haleine, afin de célébrer de façon hebdomadaire l'univers musical d'un artiste connu et apprécié. Nous avons pu en être témoins une fois de plus ce soir, alors que, jusqu'à la dernière seconde, nous ignorions qui était l'invitée de la soirée!

Ce tour de force a été orchestré par l'équipe de l'émission, qui a kidnappé France Castel, alors qu'elle se rendait à l'église pour un concept inédit. Prise au dépourvu, l'octogénaire s'est ainsi rendue sur le plateau d'En direct de l'univers sans savoir à quoi s'attendre. Mais gageons qu'elle a été ravie par tout ce qui lui a été proposé!

La soirée a effectivement démarré sur les chapeaux de roues avec un numéro d'ouverture presque entièrement féminin, à commencer par une Véronic DiCaire particulièrement énergique, qui a interprété « Tiens-toé ben j'arrive » et « Amoureuse ». Puis, un beau clin d'oeil aux années musicales de France lui fut offert, avec notamment « Lili Marlene » et gracieuseté de Véronique Claveau. Un artiste que nous avions perdu de vue depuis quelques années s'est également présenté sur le plateau pour surprendre France. Les détails ici.

Cette ouverture rythmée a donné le ton au reste de la soirée, avec de belles surprises distillées à un rythme ahurissant. Parmi les beaux moments de l'émission, on note la présence de Lisa Simone, très en voix sur le succès de sa mère « Feeling Good », et du groupe The Tenors qui, avec « You Are So Beautiful », a louangé l'unicité de la femme qu'est France. En extase, cette dernière a levé les bras au ciel à de nombreuses reprises, comme pour témoigner du divin moment qui l'enveloppait.