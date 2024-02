Ce samedi, c'était au tour de Sébastien Benoît de s'installer sur le siège de la pastille pivotante de France Beaudoin.

Plusieurs artistes québécois ont pris part à la fête, dont Mitsou, qui a interprété son succès, « Dis‐moi, dis‐moi ».

Comme dans le vidéoclip des années 90, elle est assise (nue, faut-il le rappeler?) sur une chaise, elle a décidé, à la dernière minute, de ramener cet élément significatif sur la scène d'En direct de l'univers.

« Je me suis réveillée hier en pensant: il me faut la chaise pour chanter Dis moi pour @sebbenoit72 ! L’accessoire a changé la dynamique et nous a transporté dans une autre galaxie 💫Merci à @endirectdelunivers d’avoir changé la mise en scène à la dernière minute! », a-t-elle indiqué sur les réseaux sociaux.

L'équipe d'En direct de l'univers est à l'écoute de ses artistes invités, même quand ceux-ci ont des idées d'amélioration quelques heures avec le tournage 😄.

Voyez des images de la performance de Mitsou dans la publication au bas de l'article.

Rappelons que la chanteuse Renee Wilkin avait fait un hommage à ce vidéoclip sexy de « Dis‐moi, dis‐moi » et ça avait donné ceci.

À noter que, parmi les moments forts de la soirée d'En direct de l'univers samedi, il y a eu la visite d'un groupe international. Apprenez-en plus ici.