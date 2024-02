Ce mythique groupe de rock surprend Sébastien Benoît à En direct de l'univers

En ce frisquet samedi soir, le plateau d'En direct de l'univers s'est de nouveau métamorphosé pour accueillir avec beauté et festivités le populaire animateur Sébastien Benoît. À chaque épisode, nous sommes toujours aussi impressionnés par la créativité dont fait preuve l'équipe de France Beaudoin, qui charme à tout coup l'invité de la soirée, avec des prestations enlevantes.

Ce soir, le ton était assurément réservé aux années 80, une décennie qui a façonné l'étendu répertoire musical de Sébastien. Et, pour plaire à l'invité de la soirée, France lui réservait une surprise de taille, soit le passage du groupe Glass Tiger. Ce groupe canadien, qui baigne dans le rock depuis plus de 40 ans, nous a offert plusieurs succès musicaux au fil des décennies, à commencer par le classique « Don't Forget Me (When I'm Gone) », qui a une signification particulière pour l'animateur de Coups de food.

En effet, il s'agit de la chanson qu'il voudrait à ses funérailles, rien de moins! Or, c'est un homme bien vivant et enjoué qui a célébré l'événement se déroulant sous ses yeux, sur le plateau. En effet, en voyant le groupe s'installer sur la scène, Sébastien n'a pas pu s'empêcher de se lever et de manifester toute la joie qui l'habitait. Tout au long de la prestation, il était évident que la star savourait ce moment lui étant dédié. Pour ainsi dire, il sautait et dansait partout!

Puis, c'est le hit « I'm Still Searching » qui a su déclencher la fièvre de la danse sur le plateau, qui scintillait de mille feux. Les téléspectateurs eurent eux aussi de la difficulté à contenir leur excitation quant à la présence du groupe, en inondant la page Facebook de l'émission de commentaires absolument charmants :

Quel moment chair de poule! WoW!

Wow wow wow! Quelle belle surprise. Souvenirs de mes 20 ans. J’ai dansé sur cette chanson que j’aime encore beaucoup! Super émission avec Sébastien Benoit quel est si sympathique. Un VRAI gentil!

Wow, Glass Tiger. Un groupe que j'ai aimé et que j'aime toujours. J'en ai écouté en boucle du Glass Tiger.





Ce moment de télé n'a été possible qu'en raison du dévouement de l'équipe de France Beaudoin et nous sommes convaincus que Sébastien en est fortement reconnaissant. Nous aussi, nous devons avouer que nous avons adoré le fait de revoir dans notre écran ce groupe de rock qui a atteint le zénith de sa renommée au coeur des années 1980. Quand le talent transcende les âges, ça donne lieu à un véritable bijou télévisuel, comme nous en avons été témoins ce soir.

Par ailleurs, d'un registre émotif à un autre, un peu plus tard au cours de la soirée, Sébastien a reçu l'immense honneur de la visite par visioconférence du chanteur américain Phillip Phillips. Ce dernier a profité de l'occasion pour interpréter son succès « Home », une chanson intimement liée à la naissance du fils de Sébastien, Laurent. Visiblement ému, les yeux gonflés de larmes, l'animateur avait le trémolo dans la voix, alors qu'il racontait les premiers instants de vie de son fils adoré. Ce moment fort touchant a été à l'image de la soirée, qui nous a servi comme à l'habitude un plateau tout beau, tout mémorable.

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.