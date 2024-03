En direct de l'univers : Cette populaire chanteuse épate et surprend Sébastien Diaz

Le spectre d'une jolie soirée hantait les studios de la formidable émission de France Beaudoin, alors que l'animatrice vedette recevait l'unique Sébastien Diaz! Et nous n'aurons pas été déçus! En effet, dès l'amorce de l'épisode, le titre « Beaucoup de plaisir » annonçait d'ores et déjà que les festivités seraient grandioses, célébrant les origines mexicaines et le répertoire éclectique du populaire producteur. Le tout, avec un soupçon de jazz et de « Funk immobilier », un tout nouveau genre musical qui nous aura bien fait sourire.

De nombreuses personnes chères au coeur de l'animateur d'On va se le dire ont ainsi défilé sous son regard attendri, de son amie Marie Soleil Dion avec la chanson-thème du Club des 100 watts à Simon Proulx, la voix du groupe Les Trois Accords, qui a quant à lui chanté pour la première fois à la télé son morceau anglais « Face Cream ».

Nous avons également éclaté de rire quand Guy Jodoin et Guillaume Lambert ont débarqué sur le plateau, tous deux déguisés en tant que Mario Bros et son frère Luigi, soulignant de ce fait que Sébastien était et est toujours un grand amateur des sonorités de ce jeu vidéo. Ils sont par la suite revenus déguisés en banane et en ananas pour offrir une divertissante relecture de « Tutti Frutti ».

Or, l'un des moments les plus marquants du grandiose spectacle télévisé aura certainement été quand Guylaine Tanguay s'est présentée, de prestance vêtue, pour offrir à Sébastien le puissant hymne « Stairway to Heaven », une chanson que ce dernier désire à ses funérailles, tant l'apothéose est grandiose. Essuyant une larme à gauche et à droite, Sébastien fut ému et touché droit au coeur devant une Guylaine Tanguay, très en voix, qui a offert une prestation époustouflante, accompagnée d'un guitariste Jean-Benoît Lasanté, en pleine possession de ses moyens. À mesure que la chanteuse de « Jusqu'au bout du monde » dévoilait son côté rock, les frissons nous envahissaient. Quelle chanteuse talentueuse, qui ne cesse d'étonner et de détonner dans le paysage culturel québécois!

Oui, cette soirée aura été peuplée de moult incursions au sein des galaxies lyriques de l'animateur, lui qui se dit être un véritable amoureux de la musique, ce qui n'est pas pour nous plaire! D'ailleurs, la semaine prochaine, ce n'est pas un convive qui aura l'honneur de voir son répertoire célébré, mais trois! Et ce, pour une occasion bien spéciale... Découvrez pourquoi ici.

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.