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En direct de l'univers : Ce comédien d'Indéfendable se fait surprendre en direct par la production

Une surprise dans une surprise!

Sur la photo : France Beaudoin
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Ce samedi, tous les yeux étaient rivés du côté d'ICI Télé, alors que la chaîne présentait un nouvel épisode d'En direct de l'univers. Et pour cet épisode à saveur festive, c'est la comédienne Marilyse Bourke qui recevait l'honneur ultime, soit celui de nous présenter la musicalité de sa vie. Et quel univers elle possède!

D'emblée, celle qui a toujours voulu chanter s'est avoué une invitée redoutable, réagissant au quart de tour aux surprises qui lui étaient présentées tout au long de la soirée. La nostalgie était d'ailleurs au rendez-vous, notamment en introduction, quand l'équipe a voulu rendre hommage aux fans de la série Une grenade avec ça, alors que Catherine-Proulx Lemay, Éric Paulus, Michel Laperrière et Rose-Maïta Erkoreka se sont réunis sur « Laissez-moi danser » de Dalida.

Marilyse ayant participé à de nombreuses séries, nous nous attendions à ce genre de surprises... Mais pas à celle que la production réservait à un autre invité en plein épisode! Au retour d'une pause, France Beaudoin a demandé à ce qu'un artiste présent dans les coulisses - Michel Laperrière - revienne en studio et s'asseye sur le fauteuil, aux côtés de Marilyse Bourke. Visiblement surpris et incrédule, Michel a eu la surprise de sa vie quand l'animatrice a indiqué que lors de son univers en mars dernier, son grand coup de coeur avait dû se désister, pour des raisons de santé.

Ce n'était que partie remise, car c'est à cet instant que le grand Claude Dubois est arrivé sur la scène avec son succès « J'ai souvenir encore ». Très en voix, Claude semblait en pleine forme, après avoir connu de graves ennuis de santé récemment. Nous étions plus que ravis de le retrouver, tout comme les internautes, qui se sont exprimés en grand nombre sur les réseaux sociaux :

  • « Loin de moi l'idée de se l'approprier, mais Claude Dubois est un joyau national. »
  • « J’ai souvenir encore. Difficile de rester les yeux secs en écoutant Claude Dubois !!! »
  • « Quel beau cadeau pour les deux. Moi aussi ça été un cadeau, mon chanteur préféré, j’en ai eu des frissons. Merci à Claude pour ce très beau moment. Merci à l’équipe. »

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur ICI Télé.

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