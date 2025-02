Émue, Lisa LeBlanc se fait surprendre par son conjoint à En direct de l'univers

Ce samedi, France Beaudoin recevait l'artiste acadienne Lisa LeBlanc à En direct de l'univers, où celle-ci a pu nous démontrer que la musique de tout horizon coule bel et bien dans ses veines. Pour preuve, des chants issus d'ailleurs et de son coin de pays ont maculé l'épisode, pour une célébration absolument grandiose. Plus de détails dans cet article.

Si la soirée s'est effectivement déroulée sous le signe d'évidentes et heureuses festivités, n'en demeure pas moins qu'un joli moment d'émotion est survenu au milieu de l'émission, alors que le conjoint de Lisa, Benoît Morier, s'est invité sur le plateau pour lui chanter « Me semble que c'est facile », une chanson issue de son album Chiac Disco. S'avouant d'emblée être une grande romantique, le segment qui a suivi, au cours duquel son amoureux lui a offert une version revisité de sa chanson, a beaucoup plu à Lisa, qui avait la fierté dessinée sur son visage.

Peu après, dans le même schéma émotif, sa grande amie Caroline Savoie lui a interprété la touchante version française de « What A Wonderful World », une chanson que la principale intéressée voudrait à ses funérailles tellement elle en salue la simplicité de la beauté de la vie. « J'aime tellement le texte, c'est simple, ça veut tout dire » s'est-elle expliquée, essuyant quelques larmes au passage.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont eux aussi été chavirés par l'instant musical, mentionnant à plusieurs reprises le charme télévisuel dont ils purent être témoins.

Voyez une photo au bas de cet article.

La semaine prochaine, France Beaudoin aura le bonheur de recevoir le chroniqueur financier Pierre-Yves McSween sur son fauteuil pivotant. Que nous réserve son répertoire? Gageons que nous ne seront pas déçus!

L'émission En direct de l'univers est présentée le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.