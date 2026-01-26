Émily Bégin commente cette affirmation qu'elle a faite à Big Brother Célébrités

Ce dimanche, c'est Émily Bégin qui a vu son parcours à Big Brother Célébrités se terminer, au terme d'une semaine où elle a tout tenté pour rallier les votes. Au lendemain de son éviction, nous nous sommes entretenus avec l'artiste, qui se montrait fière de son cheminement, malgré la déception de devoir quitter le jeu aussi rapidement.

Dès son arrivée dans l'aventure, la comédienne et chanteuse avait indiqué, dans ses propres mots, avoir besoin de la pause que lui offrait Big Brother Célébrités, une affirmation qui avait attiré l'attention de bien des téléspectateurs, qui y voyaient un lien avec le retour à la vie public de son amoureux, Guillaume Lemay-Thivierge.

...j'en avais réellement besoin dans ma vie présentement.

Nous lui avons posé la question et voici sa réponse : « Moi, ce qui m'intéressait, c'est de me retrouver sans la charge autant mentale d'une maman, familiale, on a nos projets dans ce milieu-là, la charge de oh, plus de réseaux sociaux, un break de téléphone, de me retrouver dans une bulle vraiment, tu sais. »

Elle poursuit : « C'est quand que tu peux faire ça avec du monde que tu connais pas, puis vraiment te retrouver en tant que toi toute seule? C'est rare, là, quand t'as une vie familiale, quand t'as plein de projets avec plein de monde et tout ça, t'es garrochée souvent dans la vie d'un bord puis de l'autre. Puis là, quand t'es à Big Brother, à part d'être avec toi toute seule puis d'essayer de t'en sortir dans le jeu... »

C'est un break mental, mais en même temps, ce n'est pas un break mental tant que ça parce que la game est très prenante aussi.

En ce sens, Émily a préféré ne pas commenter le retour à la vie publique de son amoureux, se contentant d'indiquer qu'elle avait accepté de participer à Big Brother bien avant : « Quand j'ai accepté fin août, c'était pour "OK, je m'en vais vivre une expérience là!" »

En outre, Émily nous explique avoir eu un choc après quelques jours dans la maison de Big Brother, ce qui lui a occasionné son lot d'émotions.

Elle nous confie : « Écoute, j'étais remplie d'émotions. Tu arrives la première journée à Big Brother, c'est intense là. Le studio, la maison, c'est coloré, c'est assez spécial, les lumières...Tu sais, puis c'est pas dans une maison. Je fais la comparaison avec Star Académie, une maison versus un studio. Tu as une adaptation à faire. On s'est couché super tard le premier soir. On s'est couché, je pense, il était 4h du matin. Puis le lendemain, ils nous réveillent à 7 h. On avait dormi un 3 h. »

Je me regardais dans le miroir, puis la dernière fois où j'ai eu une face de même, c'était à mon accouchement.

La comédienne nous relate avoir été trouver Normand dans le lounge le troisième jour pour se faire rassurer, alors que le dépaysement était trop grand.

Je ne pensais pas que c'était aussi intense comme ça. Puis la game qui commence rapidement, puis la cour d'école...

En outre, l'artiste estime avoir vécu des « choses très confrontantes » en lien avec la dynamique de la maison, un élément du jeu qu'elle a trouvé plus difficile à vivre. Elle avait heureusement Normand D'Amour sur qui elle pouvait compter pendant les moments plus émotifs.

Big Brother Célébrités se poursuit du dimanche au jeudi sur les ondes de Noovo.

Notons qu'on sait maintenant à quoi servira le conseil des patrons et cette twist aura un impact majeur sur le jeu.