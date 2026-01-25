Accueil
On connaît enfin l'utilité du Conseil des patrons de Big Brother Célébrités

Un beau privilège à la clé!

Marie-Mai
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Ce dimanche avait lieu la seconde éviction de la 6e saison de Big Brother Célébrités, où la production nous aura d'abord tenu en haleine plusieurs jours avant de découvrir ce qu'Étienne ferait avec son véto.

Après mûre réflexion, le comédien chouchou a décidé de ne pas utiliser son avantage, laissant ainsi Émily et Kate sur le bloc, en danger d'éviction. Puis, dans un vote plutôt serré, qui aura vu les deux grandes factions de la saison s'entredéchirer, c'est l'ex-académicienne qui a dû plier bagage et retourner à la maison, devenant ainsi la seconde membre du jury.

La production s'était jusqu'à présent avérée très avare en détails concernant le déroulement de cette fameuse finale. Pour rappel, l'animatrice Marie-Mai avait candidement annoncé aux joueurs en début de saison que tous les joueurs feraient partie du jury, et auraient donc la responsabilité de choisir le vainqueur de cette édition-ci.

Le scoop de la semaine aux Gérants d'estrade nous aura cependant permis d'apprendre que cette affirmation n'est pas tout à fait véridique! En effet, Marie-Josée Gauvin a annoncé que le Conseil des patrons, qui réunira tous les patrons de la saison, aura la lourde tâche de se mettre d'accord pour bâillonner un joueur. Celui-ci verra donc son droit de vote lors de la finale automatiquement révoqué. Mentionnons que pour l'heure, seuls William, Marie-Ève et Gabrielle sont membres de ce conseil spécial.

Gabrielle a remporté ce titre au terme d'un challenge du PM décisif, qui a mis la table au retour de la double maison. La twist de la double maison, qui porte cette saison les couleurs d'un party de sous-sol, aura eu l'effet d'une douche froide chez les joueurs. Nous avons bien hâte de découvrir le déroulement de la semaine au sein des deux nouveaux clans. Mentionnons au passage que nous assisterons à une double éviction dimanche prochain.

La téléréalité Big Brother Célébrités est diffusée du lundi au jeudi à 19 h 30 et le dimanche à 18 h 30, sur les ondes de Noovo.

