Émile Schneider nous donne quelques indices juteux sur la suite de STAT

Rencontré dans le décor de la nouvelle série Les Armes (voyez des photos des acteurs dans leurs uniformes ici), l'acteur Émile Schneider nous a parlé de son personnage dans STAT.

Ce dernier incarne Félix Lemoine, un ancien patient de l'urgence, récemment engagé comme concierge. Il était au coeur de la finale alors qu'il suivait Philippe (Patrick Labbé) à sa sortie de l'hôpital. Ce dernier semblait être pourchassé par un tueur à gages. On se rappellera aussi que la voyante avait prédit un sombre destin à Félix, disant qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre.

Les téléspectateurs ont cru dur comme fer que Félix allait protéger Philippe d'un coup de feu et qu'il allait mourrir en tentant de le sauver. Pourtant, Émile Schneider, lui, paraît particulièrement sûr que son Félix est là pour rester.

« Ils sont supposés de ne pas me tuer. S'ils me tuent, je ne rentre pas », dit-il, simplement.

« Je ne veux pas qu'ils me tuent, qu'ils me trouvent une autre courbe, mais je ne veux pas mourir. Je suis tanné de mourir dans les séries », lance-t-il, moqueur.

Il y a eu une prédiction [de la médium]... mais, elle n'a pas tout le temps raison.

De plus, comme les studios de STAT et ceux des Armes sont un à côté de l'autre, le comédien est aux anges. « C'est parfait parce que parfois, je vais faire les deux dans la même journée. »

Émile Schneider dit être en amour avec son personnage de Félix Lemoine. « Il est comme détaché. Il y a comme un pas en arrière de tout le sérieux de l'affaire. Il y a un truc comique, il y a un truc sensible dans ce personnage. Il amène une dynamique. C'est entre le bandit au coeur tendre et le rebelle au coeur tendre. On ne m'a pas beaucoup donné ça dans ma carrière, et je suis content de le faire maintenant. »

Cet entretien a laissé la fan de STAT en moi très fébrile. Avions-nous tout faux en croyant que Félix allait sauver Philippe? Est-ce que c'est Philippe qui mourra? Nous voilà intrigués, et d'autant plus impatients de découvrir la suite de l'histoire cet automne.

Notons que, en plus de STAT et Les Armes, nous pourrons voir Émile Schneider à la télé dans la deuxième saison d'Après le déluge.