Elizabeth Duperré envoie un message important suite à son rôle dans Indéfendable

Dans Indéfendable cette semaine, on apprend à connaître le personnage d'Emma Rondeau, une femme accusée d'avoir assassiné son ex-conjoint violent avec une arbalète.

La comédienne qui prête ses traits au personnage, Elizabeth Duperré, s'est adressée au public cette semaine via ses réseaux sociaux.

« J'ai joué ce drame quelques jours...j'étais même payé pour le faire.

Je ne peux imaginer l'enfer de le vivre pour vrai, quotidiennement.

De tout coeur avec les femmes victimes de violence conjugale. »

On salue ici la fiction qui nous permet de mettre en lumière des situations tragiques et inacceptables qui se produisent pourtant régulièrement derrière les portes closes. Si nos séries peuvent permettre de faire réfléchir et avancer les mentalités, ce sera au moins ça de gagner!

À noter que, sur les réseaux sociaux, le public est convaincu qu'Emma n'a pas tué son ex-petit ami. Sa mère ou sa fille serait responsable du meurtre. Mais laquelle des deux? Vous aurez toutes les réponses ce jeudi.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h à TVA.