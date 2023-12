Élise Guilbault prend la pause avec son amoureux au Gala Québec Cinéma

Dimanche soir, Noovo a donné un important coup de lustre au Gala Québec cinéma en offrant une 25e édition revampée, divertissante, amusante et souvent émouvante. À la barre de cette édition, l'animateur Jay Du Temple a épaté la galerie. Lisez nos impressions sur la soirée dans l'article ici.

Évidemment, ce fut l'occasion de voir de nombreuses stars du milieu défiler sur le tapis rogue, dans leurs plus beaux atours. Nous vous présentons ici notre top 15 des tenues féminines.

Parmi les artistes que nous avons eu la chance de croiser, on pense à Élise Guilbault qui était au bras de son amoureux, Francisco.

Les tourtereaux ont commencé à se fréquenter au début de la pandémie. Le magazine 7 jours rapportait récemment que ceux-ci ont été présentés par leur coiffeuse commune. Comme quoi l'amour peut être à un coup de ciseau...

Le couple était franchement élégant, comme vous pouvez le constater dans la photo ci-dessous.

Élise Guilbault était en nomination ce dimanche pour son rôle secondaire de Soeur Monique dans la comédie dramatique Le temps d'un été, où elle donnait la réplique à Patrice Robitaille, Guy Nadon, Martin Dubreuil et plusieurs autres. Elle a finalement été coiffée au fil d'arrivée par Laurie Babin pour sa performance dans Les chambres rouges de Pascal Plante.

Le temps d'un été, de Louise Archambault, nous amène à la rencontre de Marc Côté, un aumônier de rue et curé depuis plus de 25 ans, qui hérite d'un domaine sur une vaste propriété dans le Bas-Saint-Laurent. Il décide d'y amener les itinérants qui vivent dans son église pour l'été afin que ceux-ci profitent de vacances salvatrices loin de la ville. Ainsi, avec sa fidèle acolyte Soeur Monique, il s'engage dans une aventure hors norme qui bouleversera le quotidien des habitants de la petite ville de Sainte-Luce. Plusieurs n'accueilleront pas ces gens différents de façon amicale, jugeant d'emblée leur allure et leur style de vie.

Pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce magnifique film, celui-ci est disponible pour visionnement sur la plateforme CRAVE, tout comme la plupart des films qui étaient en nomination au Gala Québec cinéma 2023 d'ailleurs.

Rappelons que nous pourrons retrouver Élise Guilbault comme chakras de Marc Labrèche à Je viens vers toi après les fêtes. L'émission reprend du service le lundi 8 janvier à 21 h. Consultez notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver pour ne rien manquer de vos émissions préférées et nouveautés de la saison.