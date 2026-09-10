Dumas fait son retour : La vengeance est un plat qui se mange froid

Entre les secrets bien cachés, les désirs de vengeance, les ambitions et les retrouvailles familiales, la table a été mise pour que l'auteur Luc Dionne nous offre une troisième saison de Dumas digne de ce nom. Après avoir vu en primeur les deux premiers épisodes de la nouvelle saison, nous pouvons d'emblée vous confirmer que personne ne va avoir envie de changer de poste!

On se souviendra que la deuxième saison s'est terminée sur deux coups de théâtre, alors que l'on confirmait d'une part que Jean Dumas (Gildor Roy) n'était pas le père de Charlie (Lili Francke Robitaille) et que, d'autre part, on apprenait qu'Éric Bonin (Vincent Leclerc) avait assassiné Patrick Décarie, un meurtre pour lequel sa conjointe policière, Geneviève Allard (Madeleine Péloquin) s'est maintenant rendue complice.

La troisième saison recommence cinq mois plus tard, alors que certaines choses ont changé en mieux. Jean est revenu emménager avec Stéphanie (Isabel Richer), chacun son étage pour éviter une reprise des hostilités. Les repas du dimanche sont dorénavant des incontournables pour le clan Dumas, au sein duquel on retrouve famille et collègues. Au bureau, même son de cloche. On a même installé une aire de repos où tous les employés se retrouvent pour jaser et prendre la collation. Bref, les relations de Jean Dumas vont beaucoup mieux... sauf pour une.

Delphine Proulx (Catherine-Anne Toupin) est déterminée à se venger et elle a matière pour le faire. Une histoire d'évasion fiscale qui va revenir hanter Jean Dumas de manière à le déstabiliser. L'agence anticorruption rentre dans les bureaux d'Intelco, alors que les mots fraude et abus de pouvoir planent dans les discussions. Ça va brasser! On ne peut qu'espérer que Jean Dumas continue à jouer deux ou trois coups d'avance sur ses adversaires.

Pendant ce temps, Catherine va rapidement décider de confronter sa mère sur les origines de sa soeur, maintenant qu'elle sait qu'Éric Bonin est le véritable père biologique. Vous aurez des réponses dans les deux premiers épisodes, ce qui donne lieu à des scènes formidables.

Pour sa part, Jérôme estime qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur au sein d'Intelco, une réflexion qui va le pousser à commettre de graves imprudences. Il entraînera Charlie dans ses initiatives, au grand dam de ses parents qui souhaitent sa sécurité à tout prix. La fin du deuxième épisode vous laissera dans une attente difficile à soutenir.

Trois nouveaux personnages font leur arrivée dans les premiers épisodes, en lien avec toutes ces intrigues.

La première enquête d'Intelco de la saison en est une de disparition. Une mère cherche sa fille, disparue depuis 15 ans en République dominicaine. Un site web, mis en place pour souligner l'anniversaire de la disparue, suscite une activité douteuse à l'international. Que s'est-il réellement passé? Les comédiens Isabelle Miquelon (voir sa photo ici) et Frédéric Lemay (voir sa photo ici), qui joue le frère, sont au coeur de cette enquête. Le père ne fait pas partie de l'initiative. Pourquoi? Là encore, vous aurez certaines réponses dans le deuxième épisode.

Chose certaine, personne ne va bâiller aux corneilles en découvrant ces nouveaux épisodes, qui déboulent à un rythme effréné. Les dialogues signés Luc Dionne sont toujours aussi savoureux et drôles, tout comme l'histoire qui ne manque pas de mordant. Vous aimerez plus que jamais les membres du clan Dumas, qu'il fait bon retrouver.

C'est à ne pas manquer à compter du lundi 14 septembre à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode en primeur sera déposé sur l'Extra d'ICI Tou.tv dès 21 h le même soir.