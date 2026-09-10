Trois nouveaux personnages dans la première de Dumas : Découvrez-les

C'est à compter de lundi prochain que les adeptes de la série Dumas pourront enfin renouer avec l'univers créé par Luc Dionne. Après un été de relâche, l'auteur revient plus en forme que jamais, avec des intrigues qui vous captiveront d'entrée de jeu.

Dès le premier épisode, vous ferez la rencontre de trois nouveaux personnages.

D'une part, Intelco tombera sous la loupe de l'agence anticorruption, après des magouilles de Delphine Proulx (Catherine-Anne Toupin) pour humilier Jean Dumas (Gildor Roy), qui réagira pour une fois avec inquiétude. Il s’apprête véritablement à livrer l’un des plus durs combats de sa vie, une bataille judiciaire sans merci qui occupera une bonne partie de la saison.

C'est dans ce contexte que vous ferez la rencontre de deux membres de l'agence anticorruption, l'enquêteur Barbeau et l'enquêteur Joyal, respectivement interprétés par Maxime Denommée (voir sa photo ici) et Karl Walcott (voir sa photo ici). Les deux hommes deviendront rapidement une épine dans le pied du clan Dumas, qui se fera questionner sans relâche. Est-ce que l'anticorruption va finir par voir clair dans le petit jeu de Delphine Proulx? Ou Jean Dumas va-t-il devoir quitter l'entreprise familiale?

Parallèlement à cette intrigue importante de la saison, vous ferez la rencontre d'une autre personne, Nicolas Dubreuil, qui tombera sur le chemin de Catherine (Jade Charbonneau), la fille de Jean, alors qu'elle passe un très mauvais moment. Celui-ci est interprété par Gabriel Lemire (voir sa photo ici), un comédien que vous verrez de plus en plus dans la série, puisque son personnage deviendra l'amoureux de Catherine. À son sujet, Luc Dionne nous disait en entrevue : « C'est un beau personnage, ce petit gars-là. Lui et Jérôme ensemble, eh taboire.... Quand Nicolas arrive, lui, il veut montrer qu'il a un ascendant sur Nicolas. Et il commence à l'écoeurer un peu. »

Nous avons très hâte d'apprendre à le connaître davantage dans ce contexte. Lisez ici tout ce que Luc Dionne a pu nous dire sur le grand retour de sa série pour une troisième saison.

C'est à ne pas manquer dans Dumas, à compter du lundi 14 septembre à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode en primeur sera déposé sur l'Extra d'ICI Tou.tv dès 21 h le même soir.