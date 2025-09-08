Dumas : Cette comédienne interprétera le nouvel intérêt amoureux d'Anthony

En plus d'être impliqué dans plusieurs dossiers compliqués au bureau, le personnage d'Anthony Dumas, interprété par Jason Roy Léveillée, sera particulièrement occupé avec la gent féminine dans la deuxième saison de Dumas. C'est le sympathique comédien qui nous l'a confirmé, dans le cadre d'une rencontre pour la rentrée télévisuelle 2025-2026 de Radio-Canada.

En effet, on se souviendra qu'Anthony avait déjà une amourette avec sa collègue, Sophie Lacoste (Marie-Lyne Joncas), de même qu'avec la policière Geneviève Allard (Madeleine Péloquin). D'ailleurs, ses ébats dans la douche avec cette dernière feront l'objet d'un gag récurrent en ce début de saison. C'est particulièrement efficace, comme c'est souvent le cas avec l'auteur Luc Dionne!

« On s'en fait parler à l'épicerie de la fameuse douche », nous lance Jason Roy Léveillée. « Je vais m'en faire parler encore, parce que comme on dit, ça devient un running gag dans la saison 2. On vient de finir de tourner 12 épisodes, et le running gag est encore là après 12 épisodes. »

Mais voilà qu'une troisième dame s'ajoute au portrait. C'est la comédienne Charlotte Aubin (voir ses photos ici) qui viendra interpréter une avocate et le nouvel intérêt amoureux d'Anthony. Nous avons bien hâte de voir comment Luc Dionne a choisi de l'intégrer dans l'histoire.

À ce sujet, Jason Roy Léveillée nous dit : « Les amours, c'est compliqué, on dirait, dans la vie d'Anthony. Malgré qu'il y a un nouveau personnage, un moment donné qui va venir brouiller les cartes encore plus. C'est une avocate. Donc, il y a l'espèce de côté compétitif avec elle, qu'Anthony a, mais qui fait le charme justement. Donc, game on! »

Notons que nous ferons aussi la rencontre de l'ex-amoureux de Sophie Lacoste cette saison. Découvrez ici qui l'interprète.

À propos du début de la saison, que vous pourrez voir à compter de ce soir, le comédien nous dit : « C'est une grande tragédie qui est arrivée. Donc, ça change la famille. Ça a changé complètement la dynamique, je dirais la dynamique de Jean, parce que, c'est ça, quand on vit des tragédies comme ça, ça nous invite à faire un voyage intérieur, je pense, personnel. On ne le voit pas nécessairement, mais on voit le changement drastique chez Jean. Il est vraiment plus humain, je dirais. »

DUMAS reprend du service ce lundi à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. C'est à ne pas manquer!

Lisez nos impressions sur cette deuxième saison juste ici.