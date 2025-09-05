Accueil
Cet acteur viendra interpréter l'ex du personnage Marie-Lyne Joncas dans Dumas

« C'est très puissant ce qui s'en vient. »

Dumas
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La deuxième saison de Dumas s'amorce la semaine prochaine sur nos écrans. Encore une fois, on peut s'attendre à beaucoup d'émotions, de magouilles et de surprises sous la plume avisée de Luc Dionne.

Lisez ici tout ce qu'on peut vous dire sur ce grand retour de Dumas.

Le personnage de Sophie Lacoste, interprété avec aplomb par Marie-Lyne Joncas, vivra aussi son lot de bouleversements cette saison, notamment engendré par l'arrivée inopinée de son ex-amoureux dans le décor.

« Ça va comme un peu chambouler les choses », nous dit-elle. « Est-ce qu'on est dans quelque chose de beau, quelque chose de laid? C'est à voir. »

C'est très puissant ce qui s'en vient. 

Ce personnage sera interprété par Philippe Thibault-Denis [voyez ses photos ici], qu'on a pu voir récemment dans STAT.

La 2e saison de Dumas débute ce lundi 8 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Rappelons que Marie-Lyne a récemment reçu une nomination pour un prix du public aux Gémeaux grâce à son rôle de Sophie dans Dumas. « Je suis contente de voir que le public a été capable de passer par-dessus l'humoriste. Je me fais beaucoup croiser dans la rue et les gens me disent : "On t'adore dans Dumas!" J'ai l'impression que maintenant, c'est ça. Je ne suis plus nécessairement la Grande Crue d'origine. Elle reste là, mais je suis plus présentée comme une comédienne ou comme une artiste multidisciplinaire que juste l'humoriste. »

D'ailleurs, Marie-Lyne n'a pas l'intention de retourner sur scène de sitôt. « Pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets pantoute. Vraiment, vraiment pas. Je trouve que c'est très prenant. Tu es en show le soir, tu ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas prendre de gig. J'ai vraiment vécu un beau trip avec Ève. Mais la scène en solo, ça ne m'intéresse pas. »

