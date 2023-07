Douze vedettes qu'il serait « réaliste » de voir à Sortez-moi d'ici!, saison 2

Jean-Philippe Dion nous confiait récemment que la production de Sortez-moi d'ici! avait l'embarras du choix pour les campeurs de sa deuxième saison, alors que bien des vedettes ont mentionné leur intérêt pour participer à l'émission.

Toutefois, un élément important à considérer, c'est que les candidats doivent être disponibles tout le mois de juillet pour faire l'expérience, puisque les tournages ont lieu en ce moment même. Ainsi, absolument TOUS les candidats précédemment cités par le public (voyez la liste ici) sont indisponibles ces jours-ci.

Par exemple, Jean-Michel Anctil est en tournée avec la pièce Le père Noël est une ordure, Frédéric Millaire Zouvi est en tournage de 5e rang, Stéphane Rousseau sera bientôt de retour sur le plateau de STAT et Alexandre Despatie est chroniqueur à Sucré salé.

Si certains n'ont pas d'engagements connus, plusieurs ont publié des photos d'eux sur les réseaux sociaux dans les dernières heures, ce qui les élimine aussi.

Ainsi, nous nous sommes amusés à échafauder une liste de vedettes québécoises qui, à moins d’une erreur de notre part, sont libres en juillet et pourraient se lancer dans une aventure comme celle de Sortez-moi d'ici!

Voici donc nos hypothèses :

Marie-Claude Barrette

Stéphane Archambault

Vincent Leclerc

Stephan Bureau

Jacques Rougeau

Naadei Lyonnais

Fanny Bloom

Jean-Luc Brassard

Marie-Lise Pilote

Sebastien Kfoury

Étienne Galloy

Patrice Godin

Depuis la fin de La tour, Gildor Roy n'a pas d'engagement précis non plus, mais on trouve quand même audacieux de mettre son nom dans une liste qu'on qualifie de « réaliste ». Si Jean-Philippe Dion et sa bande avaient mis la main sur Gildor Roy, on pourrait parler d'un coup de circuit...

Disons-le, nous sommes impatients de découvrir qui sera recouvert de coquerelles l'hiver prochain!