Des soucis de santé pour Ginette Reno

Ce vendredi, à l'occasion du dernier épisode de la saison de Pour emporter, France Beaudoin avait le privilège de recevoir sur son plateau la chanteuse Ginette Reno.

Celle-ci s'est évidemment confiée avec toute la sincérité qu'on lui connaît, elle qui a toujours été authentique et vraie avec son public. Sans filtre, celle-ci s'est d'ailleurs prononcée sur ses récents ennuis de santé, qui l'ont contrainte à annuler un événement public, un peu plus tôt cet automne.

En réalité, l'interprète de « L'essentiel » devait initialement se produire avant un match du Canadien de Montréal, pour y chanter l'hymne national. Cependant, sur le fauteuil du talk-show hebdomadaire, Ginette a révélé :

« Je devais y aller, mais comme j'ai de la difficulté à rester debout, c'est soit deux beaux hommes qui me tiennent, ou on a pensé à l'affaire à glace! On se serait promené et j'aurais chanté "O Canada". »

Une proposition que France a grandement semblé apprécier, incitant Ginette et les organisateurs à envisager de façon sérieuse cette idée.

« Il me semble que ça serait beau. Je peux me tenir, je peux rester debout, je peux me tenir pareil. Puis il peut rester à stable s'il veut! »

L'animatrice aborde ensuite les violences tant psychologiques que physiques que Ginette a subies au cours de sa vie, par ses parents. Comment parvenir à arrêter ce cycle-là?

« Ma mère montait sur moi et me disait je vais marcher sur toi jusqu'à l'âge de 21 ans. [...] On ne peut pas faire ça tout seul. J'ai fait 9000 réunions. Donc je fais partie de groupes qui m'aident beaucoup, depuis l'âge de 28 ans. 9000. Donc j'ai cherché, j'ai fait des découvertes, j'ai découvert la puissance de l'impuissance. Plus on est impuissant, plus on peut devenir vainqueur. »

Dans un moment très touchant, France demande alors à Ginette si elle a pardonné à ses parents, pour les injustices qu'ils lui ont fait subir. Elle répond, sans hésiter :

« J'ai apprivoisé tout ça aussi. Le pardon, oui, ça aide, mais faut avoir la compréhension aussi. De comprendre que ces parents-là eux autres aussi ont été violentés. »

Que ce soit pour nous gratifier de son chant ou de ses sages pensées, une discussion avec Ginette Reno, ce n'est jamais ennuyeux!

