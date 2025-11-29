Normand Brathwaite se confie sur « le pire moment de sa vie »

Ce vendredi, Normand Brathwaite était de passage sur le plateau du rutilant talk-show de France Beaudoin, Pour emporter. Cette émission, qui voit chaque semaine un invité se dévoiler à travers les mots qui définissent sa vie, figure à tout coup parmi nos coups de coeur de fin de soirée, pour sa pertinence d'écoute.

Cela n'a guère fait exception lors du plus récent épisode, alors que l'animateur de Belle et Bum s'est notamment confié sur le racisme dont il a été victime au cours de sa carrière, de même que ses relations amoureuses. Il en aura d'ailleurs certainement étonné plus d'un en clamant haut et fort le moment qui a été, selon lui, le pire de toute sa vie.

Il raconte, devant une France plus qu'intriguée :

« J'ai été jaloux de Gregory [Charles] six secondes exactement. C'est le pire moment de ma vie, parce que fallait que je compose une toune. François Pérusse, le lendemain matin, voulait faire Tous les garçons et les filles de mon âge, mais à l'envers. J'ai commencé par la fin de la toune. Là je suis assis au piano, puis je suis fatigué et ça ne vient pas. Puis là je pense à Gregory et je me dis, lui il est en train de se faire un oeuf puis il le fait. Et là, je suis venu comme envieux. Et c'était l'affaire la plus douloureuse que j'ai sentie. Mais c'est pas un beau feeling, tu sais! »

Normand s'est ensuite confié sur la solitude, qu'il embrasse désormais plus qu'il ne la fuit. Il raconte :

« Je commence à être capable d'être tout seul. Pas très longtemps, parce que le mental part. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. »

Des confidences qui ne manquent assurément pas d'étonner, de la part de celui qui se confie plus rarement qu'il n'interroge. Pour autant, cet entretien à Pour emporter aura permis au public de le découvrir sous un nouvel angle. On l'aime, notre Normand!

Mentionnons au passage que l'homme de 67 ans animera une édition spéciale de Belle et Bum très bientôt, avant de reprendre les ondes avec le programme régulier du rendez-vous hebdomadaire, dès le samedi 10 janvier 2026.

La semaine prochaine, pour le (déjà) dernier épisode de la saison de Pour emporter, France Beaudoin aura le privilège de recevoir sur son plateau la grande Ginette Reno. Cette heure de télévision unique sera diffusée ce vendredi dès 20 h sur les ondes d'ICI ARTV.

Quant à France Beaudoin, découvrez ici le projet qui l'occupera pendant quelques semaines cet hiver.