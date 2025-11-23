Un nouveau mandat surprenant pour Serge Denoncourt

Dans quelques semaines à peine, la programmation régulière d'ICI Télé sera chamboulée par l'arrivée des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, au cours desquels des athlètes du monde entier se réuniront dans la contrée européenne pour disputer une série d'épreuves sportives. C'est ainsi que, du 7 au 22 février prochain, la plupart de nos émissions favorites de la chaîne feront relâche, à l'exception d'Antigang et des bulletins de nouvelles.

Par ailleurs, le metteur en scène et comédien Serge Denoncourt se verra gratifié d'un bel honneur au tout début de ces Jeux, alors qu'il présentera, aux côtés du journaliste, Guillaume Dumas, la Cérémonie d'ouverture. Cet événement, qui mettra la table à 16 jours d'intense compétition, est un rendez-vous qui met en scène des défilés et des performances provenant d'artistes locaux.

Pour sa verve des mots et son appétit aiguisé pour la culture, Serge Denoncourt s'avère assurément le choix idéal pour couvrir les débuts télévisés des JO d'hiver 2026. Nul doute qu'il sera comme un poisson dans l'eau dans ce rôle, au coeur de cette Cérémonie plus grande que nature! Qui plus est, Serge n'est pas la seule personnalité connue qui se voit hériter d'un rôle à la télé lors de ces Jeux.

En effet, France Beaudoin, dont l'émission En direct de l'univers prendra une pause pendant les Olympiques, se voit confier un gros mandat, soit l'animation de Ciao Milano. Diffusée du lundi au dimanche, l'émission visa à braquer les projecteurs sur les moments marquants des Jeux, ainsi que sur les athlètes d'ici. En compagnie de l'analyste Dominick Gauthier, le duo s'entourera d'invités et interviewera les humains derrière les athlètes. Ce talk-show sera assurément un temps fort des Jeux!

La Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 sera diffusée le samedi 6 février 2026 sur les ondes d'ICI Télé, dès 14 h.