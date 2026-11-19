Cette semaine, Showbizz.net a rencontré Jean-Philippe Dion lors de la visite de plateau de l'émission Hitster Québec, qu'il lance en tant que producteur. Celui qui s'est prêté au jeu cette journée-là, aux côtés de quelques coéquipiers de la saison 2 de Sucré Givré, a beaucoup apprécié son expérience. « C'était vraiment l'fun! J'avais assisté évidemment au tournage du pilote [simulation devant public] la semaine passée, puis j'étais reparti bien énergisé, parce que cinq heures de tournage de ça dans le tapis, avec 250 personnes, il y a de l'énergie! »

Ça va être vraiment un gros party!

Pour avoir un aperçu de ce qui vous attend en janvier 2027, c'est ici.

Nous avons bien sûr profité de sa présence pour en apprendre davantage sur la prochaine saison de Sucré Givré, dont il est l'animateur, les tournages s'amorçant très bientôt. « Ça part lundi prochain et je pars mardi à Paris pour faire une semaine de tournage là-bas avec plein d'artistes québécois et français qui vont être là-bas. Ça va être bien le fun. »

Jean-Philippe a confirmé le retour d'Étienne Marcoux et de sa capsule hebdomadaire « Étienne te ramène » autour d'un bol de ramen, Josiane Aubuchon aussi, avec ses questions en mode « crowdwork » devant public, Sabrina Cournoyer avec ses actualités culturelles, ainsi que Lambert Drainville, qui change toutefois d'avenue cette année, délaissant le monde de la politique pour un nouveau milieu.

« Là, il va faire l'envers de la culture. Il va partir sur la route à travers le Québec pour aller sonder les Québécois sur leur amour de la culture. Je viens de la région et je pense toujours aux gens aussi qui ne sont pas à Montréal quand on fait de la télé et qu'on leur propose des noms. Donc Lambert part sur la route, va poser des questions et va aller voir à travers le Québec, qu'est-ce que les gens consomment vraiment comme culture. »

Est-ce que c'est vrai qu'ils ne consomment plus la culture québécoise?

Il y aura aussi de nouveaux visages qui contribueront à l'émission, dont celui du comédien et chanteur très talentueux, Constant Bernard. « Constant, je l'ai découvert dans Titanique : le musical, en anglais. Et moi, j'étais comme : " Ça, c'est un Américain, il a dû étudier à Broadway, je ne sais pas trop." Quand Mia Tinayre nous a annoncé qu'elle ne pouvait pas pour des raisons de disponibilité cette année, on a appelé Constant pour qu'il se joigne à nous. C'est lui qui va débarquer en surprise chez des artistes pour aller les surprendre et leur chanter des chansons en compagnie de Jean-Sébastien Houle. »

Constant a une voix incroyable et je rêvais de travailler avec ce gars-là.

L'ancien joueur de Football, Marc-Antoine Dequoy aura le mandat de faire bouger des artistes à travers plusieurs sports extérieurs. Sébastien Benoit sera de retour avec ses coups de food express, mais dans un autre format. « Cette année, la différence qu'on fait, c'est que ça va être des chefs qui vont être invités. Donc, il va recevoir des chefs connus dans des restaurants d'amis-chefs finalement. »

Enfin, la comédienne et autrice Valérie Chevalier se joindra également à l'équipe cette année. « Elle va faire des chroniques littéraires, mais vraiment à sa manière à elle. Ça va être bien le fun! »

À la lumière de tout ça, on comprend très bien l'enthousiasme dont fait preuve Jean-Philippe. « Je vois vraiment ce show-là comme un laboratoire. J'ai le goût qu'on voie des gens différents. »

On a une super saison!

Nous sommes impatients de tout découvrir, cet hiver! La saison 2 de Sucré Givré débutera lundi, le 4 janvier 2027 à 19 h 30 sur les ondes de TVA, puis en rattrapage sur TVA+. Consultez notre calendrier de la rentrée télé pour ne rien manquer de vos retours préférés cet hiver.