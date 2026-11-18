Ce mardi, Showbizz.net a été invité à visiter le magnifique plateau de tournage de l'adaptation québécoise de Hitster, un jeu musical télévisé qui sera diffusé à compter de janvier 2027 sur les ondes de TVA. Pour l'occasion, l'équipe de production avait tout mis en place pour nous offrir un avant-goût de ce qui deviendra LE rendez-vous télévisuel familial les dimanches, cet hiver.

Voyez la galerie de photos de notre visite, ci-bas.

Il faut savoir que ce jeu de table est vendu dans plus de 50 pays, à plus de 10 millions d'exemplaires et que le Canada se place au troisième rang dans la catégorie de ceux qui en achètent le plus, 80 % de ces ventes provenant du Québec. Inutile de dire qu'un engouement pour la version télévisuelle québécoise est quasi assuré! Levons d'ailleurs notre chapeau à Déferlantes, Attraction, Québécor Contenus et surtout à l'instigatrice du projet, Nancy Charrest, d'avoir tout orchestré pour mettre le party dans nos salons les dimanches.

Ils ont donc recruté les plus grands amateurs québécois du célèbre jeu de table pour participer au concept télévisuel d'une durée de 90 minutes. Ainsi, deux équipes s'affronteront à travers trois rondes, mais contrairement au jeu de société musical, les candidats partageront la même ligne du temps, c'est-à-dire qu'ils devront placer, en ordre chronologique, les chansons que le maestro Jean-Sébastien « JS » Houle fera jouer sur le plateau. Si une équipe se trompe, l'autre aura un droit de réplique.

Attention, la version québécoise n'y est pas allée de main morte et nous en mettra plein les oreilles et les yeux avec du jamais vu à Hitster ailleurs dans le monde. L'animatrice de l'émission, la succulente Anouk Meunier, sortie tout droit d'une trappe dans le plancher aux côtés de son acolyte lors de notre visite, nous en a révélé davantage à ce sujet. Vous pouvez d'ailleurs les voir apparaître dans notre montage vidéo, dans l'entête ci-haut.

« Chaque émission va commencer avec un medley. Et c'est ce qui va donner l'année de départ sur notre ligne du temps. Donc les candidats vont devoir trouver l'année qui réunit toutes les chansons du medley et c'est un medley de feu à chaque émission. C'est des grosses, grosses, grosses "tounes", des grands artistes. »

Déjà, là, c'est comme boum! Ça part le show en fou. Tout le monde va s'époumoner dans la maison!

L'animatrice en a rajouté encore. « Ça va se corser un peu en deuxième ronde. Il y aura un niveau de difficulté plus élevé. Il y a des petites twists qui sont apportées par "JS" qui sont vraiment, vraiment le fun au niveau de certaines chansons qui vont être réorchestrées, qui vont être jouées à l'envers. »

J'aime le fait qu'on va surprendre les téléspectateurs et nos candidats, ça va venir pimenter le jeu un peu.

Ce n'est pas tout! Les participants devront associer ensuite 10 chansons à 10 dates lors de la ronde ultime, de quoi embêter les plus grands mélomanes! « Visuellement, c'est incroyable! On va sentir la pression, on va sentir l'urgence, on va sentir le stress, on va sentir le : "Haaaaa!!!". On va sentir tout ça! »

La cerise sur le sundae, c'est que ce rendez-vous dominical se transformera en émission de variétés puisqu'on a poussé encore plus loin le concept en invitant des artistes d'ici et de l'international à venir performer sur le plateau. Anouk en était pas peu fière, ayant elle-même contribué à la donne! « J'adore le pop, il y a des "tournes" qui, pour moi, sont des incontournables, et il y en a une que je me disais : il faut que cette personne-là vienne", tu sais, il faut, c'est juste, il faut! Fait que je lui ai carrément demandé, pis, ben, ç'a marché! »

C'est quelqu'un que tout le monde veut sur un plateau dans la vie, fait que je peux te dire qu'on est très chanceux!

Son bras droit, qui apporte une belle touche d'humour à l'animation, nous a confié qu'il aime particulièrement le côté rassembleur de l'émission. « C'est comme des référents communs aussi qu'on a. Dans une époque où on en a vraiment de moins en moins, je trouve, tout le monde a son algorithme, tout le monde a sa niche, tout le monde a ses petites affaires. On dirait qu'avant, c'était plus commun, ces affaires-là, tu sais. On partageait plus de choses, pis ça crée ça, ce show-là. En tout cas, au pilote [simulation devant public], c'est ça qu'on sentait. C'est bon signe, je pense. »

Nous abondons dans le même sens, puisqu'en seulement quelques minutes à voir l'équipe de Salut Bonjour et celle de Sucré Givré s'affronter lors de la visite de plateau, nous avions le sourire fendu au visage et l'envie profonde de chanter à tue-tête! Offrir la possibilité au public de replonger dans ses souvenirs, c'est ce que l'animatrice aime le plus de ce nouveau mandat qui lui a été confié.

« Toutes les générations vont se reconnaître dans ce jeu-là. Et moi, c'est ce que j'adore, parce que la fibre nostalgique est vraiment très, très présente. Ce sont les "tounes" qu'on aime, qu'on a aimées, qu'on a chantées fort, dans notre chambre, en étant ado, dans notre auto... Ce sont de grands, grands, grands classiques et du plus récent aussi. [...] C'est sûr que, déjà là, t'as un party, mais en plus, on ajoute à ça des candidats qui ont des personnalités de feu, qui sont crinqués, qui sont là pour gagner. »

Ça va revoler! Écoute, ils vont nous en mettre plein la vue!

Le tournage débute ce samedi et nous pourrons voir le résultat dans nos écrans dès le 17 janvier 2027 à 19 h 30 sur TVA et Illico+. Mot de Cambronne à toute l'équipe de Hitster Québec!