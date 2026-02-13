Des nouvelles de la suite d'Empathie

En août dernier, on apprenait avec un immense bonheur que la série à succès Empathie allait revenir pour une deuxième saison. En ce sens, la talentueuse autrice Florence Longpré était déjà à l'oeuvre pour nous raconter la suite de cette histoire bouleversante.

On se souviendra que la première saison s'est terminée alors que la psychiatre Suzanne Bien-Aimé vivait un véritable coup de foudre pour une nouvelle employée de l’institut psychiatrique Mont-Royal, Laure Sirois (Charlotte Aubin), sous les yeux de son complice Mortimer (Thomas Ngijol).

Le sort de plusieurs personnages secondaires était aussi en suspens, notamment celui de Jacques Dallaire, cet homme marqué par un passé trouble joué par l'exceptionnel Benoît Brière, de même que celui de la ballerine Valérie Richer (Justine Prévost), qui avait tenté de mettre fin à la vie de ses enfants.

Voilà que le réalisateur Guillaume Lonergan et l'autrice Florence Longpré annonçaient le début des auditions pour la deuxième saison ce jeudi. On présume donc qu'il y aura d'autres personnages d'importance qui se grefferont à l'intrigue. Parions que la liste est longue des comédiennes et comédiens qui aimeraient participer à ce projet chouchou.

Voyez leur publication ci-dessous.

En outre, les auditions se dérouleront aux Ateliers Fichaud, de la comédienne et professeure Danielle Fichaud, qui avait d'ailleurs tenu un petit rôle dans la première saison.

On espère bien sûr retrouver les comédiennes et comédiens qui ont fait le succès de la formidable première saison - Thomas Ngijol, Benoît Brière, Igor Ovadis, Josée Deschênes, Lyraël Dauphin, Marie Ève Morency, Jean-François Beaupré, Adrien Bletton, Lamia Benhacine, Linda Malo et bien d'autres, mais aussi découvrir de nouveaux personnages touchants comme seule Florence Longpré est capable de leur donner vie.

Nous nous réjouissons donc de la mise en branle de cette deuxième saison, même s'il faudra être encore patients avant de la voir, puisqu'elle doit voir le jour seulement en 2027 sur Crave.

Par ailleurs, nous sommes impatients que Noovo dévoile la date de diffusion de la première saison sur ses ondes, pour que tous les téléspectateurs puissent avoir la chance de découvrir ce petit bijou de série, qui a conquis tout le monde ici comme en France. À quand une annonce en ce sens?