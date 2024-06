Des mots puissants d'une Marie-Annick Lépine inébranlable pour la St-Jean

Comme Marie-Annick Lépine faisait partie du spectacle de la Fête nationale sur les Plaines d'Abraham, elle a évidemment rendu hommage à son homme, Karl Tremblay, décédé à la fin de l'an passé.

Lorsqu'une photo du chanteur des Cowboys fringants est apparue sur les écrans, la foule, dissipée, s'est mise à hurler et lorsque Marie-Annick a pris la parole, elle s'est - presque - tue.

« Les membres des Cowboys fringants font partie d'une famille tissée serrée », a-t-elle lancé, fièrement.

« Pendant plus de 28 ans, nous avons vécu ensemble des joies, des succès, d'innombrables fous rires, mais aussi, comme tout le monde, plusieurs déceptions. Grâce à la générosité, à la simplicité et à l'humilité de mon gros, les gens se sentaient près de lui, comme s'il était un vieil ami, un cousin, un frère. Suite à son décès, nous avons été extrêmement touchés de voir à quel point notre famille ne se résumait pas à nos musiciens, à nos techniciens et à nos amis, mais bien à un peuple tout entier. Une grande famille sans frontière réunie dans cette peine immense : le deuil d'un être humain exceptionnel et d'une voix irremplaçable.

La dernière fois que j'ai foulé les planches sur les plaines d'Abraham, ce fut le 17 juillet 2023. Un spectacle déstabilisant, rempli de courage, mais à la fois d'une fragilité inoubliable. Ce spectacle d'un jeune groupe québécois qui chante en français restera gravé à tout jamais dans notre mémoire, notre imaginaire collectif et au-delà de nos terres. Parce que Karl aurait aimé, tellement aimé, être avec nous ce soir, il aimerait que l'on célèbre sa force, que l'on célèbre le beau. »

Elle a ensuite interprété la pièce « Les cheveux blancs », qui se retrouve sur le plus récent album du groupe, Pub Royal.

Dans le contexte, les paroles sont si fortes qu'elles donnent des frissons.

« Vous allez voir mes puces

que la vie est souvent injuste,

surtout pour ceux qui partent avant

d'avoir des cheveux blancs »

Puis, à la toute fin, comme un incontournable devenu hymne québécois, elle a entonné, avec l'ensemble, « Les étoiles filantes ».

Marie-Annick, tout comme l'ensemble des artistes ayant participé à ce spectacle, a bravé les intempéries pour le Québec. Voyez des images du début du spectacle plutôt étonnant ici.