Des départs dans STAT?

Le prochain épisode de STAT, d'ores et déjà offert sur l'Extra d'ICI Tou.tv, est particulièrement marquant, alors que la trajectoire de plusieurs personnages principaux sera transformée, pour le meilleur ou pour le pire. Du grand Marie-Andrée Labbé...

Si vous avez déjà visionné cet épisode, vous savez déjà à quoi nous faisons référence, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, voici ce qu'on peut vous dire sans divulgâcher.

Depuis la transformation de la série, de quotidienne à série annuelle, plusieurs téléspectateurs s'imaginent que certains comédiens quitteront l'aventure. On se demande si ce n'est pas cela qui est sur le point de se produire, après avoir vu cet épisode charnière.

Emmanuelle (Suzanne Clément) se retrouve au coeur d'un complot visant à s'attaquer à des femmes de tête. Plus encore, son parcours d'urgentologue en chef est bousculé depuis le retour de Marc-Olivier (Anglesh Major) qui est devenu son patron. En marge de ces deux événements, l'épisode de la semaine prochaine nous laissera sur un énorme suspense en lien avec notre chère Manu. Les choses pourraient changer...

Même constat du côté d'Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), qui traverse des moments particulièrement difficiles avec son fils Siméon (Benjamin Gratton), toujours hospitalisé et en danger de mort, ce qui l'a amenée à chercher du réconfort auprès de Raphaël St-Vincent (Antoine Bertrand). Il y aura du mouvement du côté d'Isabelle aussi, et des larmes seront versées.

Notre cher Éric Perron (Stéphane Rousseau) fera aussi des choix différents, qui feront dévier son parcours, dans une scène particulièrement drôle. Vous aurez le sourire aux lèvres, ce qui viendra compenser les moments plus dramatiques de l'épisode.

Enfin, vous assisterez à la fin du parcours d'un patient qui était à l'hôpital depuis un moment, l'arrivée d'une nouvelle patiente problématique pour plusieurs raisons et l'opération étonnante d'un autre patient. Un petit mardi, quoi!

Chose certaine, vous ne devez pas manquer cet épisode, qui fera beaucoup jaser, mardi 27 janvier à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.