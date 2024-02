Des couples formés à L'amour est dans le pré? Marie Soleil Dion répond

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec la comédienne Marie Soleil Dion lors de son passage sur le tapis rouge de FEM, la récente série de fiction dans laquelle elle tient un rare rôle dramatique, qui la sort de sa zone de confort.

Comme nous la retrouvons aussi cette année à l'animation de L'amour est dans le pré, elle abordait avec transparence son expérience à la succession de Katherine Levac dans ce rôle : « J’ai vraiment eu du fun à faire ça. J’avais un peu peur, parce que c’est sur que les gens n’aiment pas beaucoup le changement et les gens aiment beaucoup Katherine et je les comprends, parce que moi aussi je l’aime. J’avais un peu peur que les gens soient déstabilisés ou déçus et finalement, le début de la diffusion a vraiment bien été. On n'a pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses, on arrive avec autre chose. Les commentaires sont positifs. Je sens que les gens aiment le show. Je pense que les gens aiment vraiment l’émission, aiment la mission de l’émission, aiment les agriculteurs et moi, ils m’ont accepté parce qu’ils savent que j’aime l’émission et je la fais avec cœur.»

Ce qu'elle pouvait nous dire de la finale qui nous attend, dans la télé-réalité préférée des romantiques? « Il y a de belles histoires, pour vrai, c’est une belle saison. »

Sans pouvoir nous offrir davantage de détails, elle confirme qu'il y aura des couples qui seront formés.

Il y a une belle suite à tout ça, c’est une bonne saison.

Le public est d'ailleurs très impliqué dans les épisodes, à en croire les abondants commentaires témoignant des impressions des téléspectateurs sous les publications de Noovo.

« Je les vois tellement ensemble Benjamin et Amélie ! J'espère qu'il va la choisir ! »

« Annie est super intéressée au package depuis le début. Je ne comprends pas que son intérêt persiste quand il n'y a rien en retour...»

« Quand tu te fais dire que c'est amical pour le moment et que si l'autre concurrente ne "performe" pas bien, tu pourrais monter d'un rang, c'est dur de croire à une transformation. »

« Je ne vois pas de chimie se faire. »

Que les critiques abondent ou non en ce sens, les propos de Marie Soleil invitent à garder espoir comme : « Il y a encore des revirements, des trucs qui vont nous surprendre. » Elle dit aussi que certains passages offriront : « Des trucs très émouvants aussi, des choses qui vont toucher les gens. » Mais encore que pour plus de détails, « il faut écouter l’épisode 13 pour savoir! Tout va être dévoilé. »

Son premier mandat à l'animation semble la rendre particulièrement fière. « Je suis très fière de cette saison et très heureuse d’avoir rencontré ces personnes-là. C’est une belle gang, humaine, le fun. Ils ont été vraiment formidables. Ça a été une belle équipe. Je garde contact avec eux! »

L'amour est dans le pré est diffusé le jeudi à 20 h sur les ondes de Noovo.