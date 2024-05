Des couples de célébrités à l'honneur cette saison dans Sucré salé

De nombreux collaborateurs se joindront à Mélanie Maynard pour la prochaine saison de Sucré salé. Parmi ceux-ci, on retrouve Ludovick Bourdages, qu'on a pu voir dans la dernière saison à On va se le dire et Salut Bonjour. Celui-ci s'est nourri de sa propre expérience, en couple avec la comédienne Mylène St-Sauveur, pour orienter ses chroniques, qui mettront en lumière des couples de célébrités québécoises. Entretien estival.

« Évidemment, on a des couples qu'on connaît, qui sont des évidences, mais aussi des couples à qui on ne penserait pas nécessairement ou des couples qui ne sont pas très accessibles comme couple. On sait qu'ils sont ensemble, mais ils ne s'affichent pas nécessairement ensemble. Donc, j'avais une petite liste de ce côté-là », nous indique le chroniqueur sur ce qu'il nous prépare pour la saison.

D'ailleurs, Ludovick recevra sans doute certains de ses amis dans la vie : « Tu sais, faire une entrevue, avoir une discussion avec ses amis, c'est une chose, mais aussi faire une entrevue avec ses amis, c'est quelque chose de différent. Je pense à Léane Labrèche-Dor puis Mickaël Gouin, que je connais, Sébastien Diaz, je connais aussi très bien. Faire une entrevue avec eux, ça va être intéressant. »

Il nous nomme quelques noms de plus : « Je voulais aussi, sur ma liste, Ricardo Larrivée et sa femme Brigitte, Richard Martineau et Sophie Durocher. Donc, des gens que je ne connais pas, mais que je serais très curieux de connaître leur dynamique de couple et de savoir d'où ils se sont rencontrés, puis un peu comment se traduit leur amour, leur affection profonde maintenant, leur travail. Comment le travail de Richard influence Sophie et comment le travail de Sophie ou les opinions de Sophie influencent Richard dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écrit. »

Il rajoute, amusé : « Dans le fond, je vais prendre des notes pour m'aider dans mon propre couple à moi, pour durer, moi aussi, comme on le dit. »

D'ailleurs, Ludovick laisse entendre qu'il pourrait recevoir sa conjointe, Mylène St-Sauveur, en entrevue : « Ma blonde a célébré ses 20 ans de carrière cette année. Moi, j'ai quand même mes 18 ans de carrière aussi. J'ai travaillé à la caméra, j'ai travaillé en arrière de la caméra, donc on a quand même une longue carrière, une longue feuille de route chacun derrière nous. [...] Donc, oui, il y a de bonnes chances [qu'il la reçoive dans une chronique], puisque Mylène est une forte personnalité de l'antenne. » En effet, celle-ci tient la vedette de la série Alertes à TVA.

Découvrez ci-dessus notre entretien vidéo très ludique avec les chroniqueurs de cette saison estivale à Sucré salé.

La nouvelle saison s'amorce à compter du 21 mai à 18 h 30 sur les ondes de TVA.

Rappelons qu'en février dernier, Mylène St-Sauveur et Ludovick Bourdages soulignaient les 2 ans de leur fillette.