Des changements majeurs pour STAT la saison prochaine

Lou-Pascal Tremblay était en visite sur le plateau de Bonsoir bonsoir jeudi soir et il a abordé la reprise des tournages de STAT, il y a deux semaines.

Il a d'abord indiqué que le fait que la série passait d'un format quotidien à hebdomadaire changeait « tout ».

« C'est-à-dire que les journées sont les mêmes, on a le même nombre d'heures, c'est juste que le temps est réparti différemment », explique-t-il d'abord.

« Julie Perrault a pris la balle au bon cette année puis a décidé de réaliser l'entièreté de ce show-là. Elle a vraiment eu à coeur le désir de se préparer adéquatement, de re-visionner tout ce qui avait été fait, mais aussi de rehausser un peu le look global, d'aller plus loin. Tant qu'à changer de format, allons un peu plus loin. »

Disons qu'on va aller faire un look qui s'apparente plus à un film.

« Les costumes aussi », ajoute-t-il. « On pousse plus loin dans l'identité des personnages, ça va jusqu'au maquillage. On veut se rapprocher de la réalité, on veut quelque chose d'un peu moins parfait, au plan des cernes, on est des médecins, on est à l'urgence. »

« Dans des plans de caméra, dans une quotidienne, le temps joue contre nous constamment, ce qui fait en sorte qu'au niveau des coupages, il faut aller à l'essentiel, champ contre champ, establishing, tandis que là, on a le luxe, puis Julie a l'intelligence de se dire : sur cette réplique-là, ça vaut la peine de peut-être mettre un rail pour pousser en direction, d'amplifier son émotion. »

Je vous dirais qu'à tous niveaux, STAT, sans être dénaturé, va être, je pense, rehaussé.

« Puis évidemment, ça, ça part du coeur du show qui est l'écriture de Marie-Andrée [Labbé], donc c'est sûr qu'encore là, je ne suis pas là pour parler pour elle, mais je pense qu'elle se plaît en ce moment à pousser encore plus loin les personnages dans un format qui lui permet d'en donner plus. »

Lou-Pascal indique qu'il a eu un deuil à faire en ce qui a trait au changement de format. « Moi, j'étais un amoureux de la quotidienne, je dois dire, j'ai eu un deuil de ce rythme-là, j'aimais vraiment ça, l'aspect sportif, qui contribuait aussi à la nature du show, dans le sens où on fait un show d'urgence, puis on le fait dans un contexte où il faut y aller, ça me nourrissait beaucoup. »

Il indique que, malgré tout, ce temps de plus permettra, à lui et à toute la distribution, de pousser le jeu plus loin. « Il y a des moments où on était comme : OK, la scène était écrite comme ça, on l'a amenée là en deux, trois takes, mais on voyait le potentiel où on pouvait aller. [...] Là, je pense qu'on va pouvoir aller au bout de ça puis s'amuser encore plus. »

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir la nouvelle version de STAT?

