Déjà un nouveau rôle pour Florence Longpré

Ce lundi, Prime Vidéo dévoile la distribution complète de la nouvelle série attendue de Martin Matte, baptisée Vitrerie Joyal et inspirée par l'histoire familiale de l'humoriste.

En effet, dans cette proposition, qui sera lancée sur Prime Video en 2026, Martin Matte incarne André Joyal, un personnage inspiré de la vie de son père, aux côtés d'une brochette d’artistes de talent.

C'est ainsi que l'on retrouve Pier-Luc Funk dans le rôle de Philippe Joyal, un jeune humoriste en herbe, Pierre-Yves Roy-Desmarais dans le rôle de Vincent Joyal, et Marilyse Bourke dans le rôle de Diane, l'épouse d'André.

La série met également en vedette Florence Longpré, qui brille en ce moment avec sa série Empathie, Guillaume Cyr, François Chénier, Steve Laplante, Rémi-Pierre Paquin, Sam Breton et Marcel Leboeuf.

C'est définitivement ce qu'on peut appeler une distribution toute étoile!

C'est d'ailleurs Guillaume Lonergan, qui a réalisé Empathie, qui sera derrière la caméra pour l'occasion.

« Je suis très fier de cette distribution, composée de comédiens et comédiennes de grand talent. Ils sont excellents, drôles, touchants et apportent une profondeur et une humanité précieuses à l’univers de la série », a commenté Martin Matte. « Certains m’ont accompagné en pensée dès l’écriture, et je suis honoré qu’ils aient accepté de se joindre au projet. Cette histoire, profondément personnelle, m’habite depuis longtemps. La voir prendre vie avec eux, c’est un aboutissement extrêmement émouvant. »

La comédie dramatique Vitrerie Joyal plonge le spectateur au cœur du Québec des années 90, période charnière où la province oscille entre tradition et modernité. À travers le destin d'un entrepreneur québécois de première génération, parti de rien pour bâtir une entreprise prospère, c'est toute une époque qui se dévoile, entre ambition, espoir et désillusion.

La série sera entièrement tournée à Montréal entre mai et juin, avec une équipe de production de plus de 150 membres de l'industrie du cinéma et de la télévision québécoise. Vitrerie Joyal est écrite par Martin Matte en collaboration avec François Avard, et coproduite par Encore Télévision pour Amazon MGM Studios.

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir cette nouvelle proposition?

Il faudra patienter en 2026 pour voir le résultat, disponible en exclusivité sur Prime Vidéo, dont on salue les investissements en culture québécoise.