Déferlante d'amour pour Mélissa Bédard suite à son passage à En direct de l'univers

Samedi, Mélissa Bédard est venue chanter « Hallelujah » de Leonard Cohen sur le plateau d'En direct de l'univers.

Une fois de plus, le public a été complètement conquis par la voix puissante de la chanteuse québécoise.

Cette dernière a reçu une déferlante de compliments sur les réseaux sociaux. Elle a donc écrit ceci au lendemain de sa performance :

« Je voulais vous remercier, chacun, chacune, pour tous les beaux messages que j’ai reçus depuis hier, après ma performance à En direct de l’univers.

Hallelujah , c’est ma chanson. J’aime la chanter, j’aime la vivre, et j’espère que vous l’avez ressenti hier.

Chaque fois que je la chante, je me nourris de votre amour et de votre énergie. 💫

Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je vous ai lus, et que je serai à jamais reconnaissante de vous avoir.

Merci du fond du cœur. »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Isabelle Boulay, qui a eu la chance de chanter avec l’une de ses idoles, Dee Snider, est aussi revenue sur son expérience de samedi dernier :

« C’était un moment MAGIQUE et JUBILATOIRE hier pour la petite Isabelle Boulay de Ste-Félicité et pour beaucoup d’entres nous! @deesnider est une icône de notre adolescence et le symbole de notre volonté à trouver en nous des forces vives pour dessiner le monde.

Merci à toute l’équipe d’ @endirectdelunivers d’élever la culture du cœur à son meilleur niveau et de nous permettre d’entrer dans l’Espace du rêve❣️❣️❣️ »

Rappelons que nous avons fait une proposition à l'équipe d'En direct de l'univers. À lire ici. Êtes-vous d'accord avec nous?