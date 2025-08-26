Découvrez un premier extrait intrigant du retour d'Alertes cet automne

C'est le mardi 9 septembre, dans une nouvelle case horaire, que les téléspectateurs pourront découvrir les nouveaux épisodes d'Alertes, dans la suite de la cinquième saison.

Ce mardi, en marge du lancement de sa programmation automne-hiver de TVA, le diffuseur a dévoilé un extrait du premier épisode, dans lequel il est question d'une disparition plus qu'énigmatique.

À ce sujet, le comédien Frédéric Pierre, qui incarne l'enquêteur Renaud Magloire, nous dit : « On retrouve la voiture d'une jeune fille. Une femme dans la vingtaine. Les portes ouvertes, le coffre ouvert, dans un stationnement, une épicerie, pas de trace d'elle, rien. »

Voilà qui est bien mystérieux! Évidemment, l'escouade Cerbère se mettra en action pour résoudre l'affaire et retrouver la jeune femme portée disparue.

Voyez l'extrait ci-dessous.

Le synopsis de l'épisode en question va comme suit : L’escouade enquête sur une jeune femme disparue du stationnement d’une épicerie. Noura fait des découvertes importantes en visitant la maison de l’ex de Jade. Christiane croit connaître l’identité de la personne qui a enlevé sa fille. Le casier judiciaire de la nouvelle fréquentation de Jade contient des informations pertinentes à l’enquête. La tension règne entre Lily-Rose et Renaud suite à la perte de leur bébé. Stéphanie assiste à une rencontre déterminante dans son processus de sobriété.

Ne manquez pas le retour d'Alertes le mardi 9 septembre à 20 h sur les ondes de TVA.

Rappelons que dans ces nouveaux épisodes, vous pourrez renouer avec un comédien bien-aimé qui n'a pas fait de télévision depuis plusieurs années.