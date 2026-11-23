Ce dimanche au Casino de Montréal, une foule énergique était rassemblée pour le couronnement du couple gagnant d'Occupation Double Panama, de même que du prix coup de coeur du public.

Ainsi, après avoir présenté les voyages des finalistes, les animateurs Alicia Moffet et Fred Robichaud ont dévoilé les gagnants, Emma et Enzo, qui étaient très émus de remporter cette édition panaméenne de la téléréalité devant leurs proches. La famille d'Enzo avait d'ailleurs voyagé depuis la Corse pour venir le surprendre en direct.

Ils remportent ainsi un grand prix d'une valeur de près de 500 000 $, dont l'accès à un condo locatif pour plusieurs années. Les détails sur ce grand prix sont ici.

Même chose pour Alexis, qui a été choisi comme le joueur préféré du public, comme annoncé par la productrice Julie Snyder. Il a ainsi remporté un prix de 10 000 $ en argent.

Showbizz.net était sur place pour couvrir l'événement. Découvrez toutes nos photos de la soirée dans la galerie ci-dessous.

Notons que pendant la soirée, nous avons appris qu'Alexa fréquente désormais un candidat d'OD Panama. Le nouveau couple était d'ailleurs rayonnant de bonheur, comme vous pouvez le voir en image ici.

Rappelons que l'on peut encore s'attendre à certains coups d'éclat dans L'heure de vérité, qui sera présentée le dimanche 29 novembre à 18 h 30, sur Noovo.