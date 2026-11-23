Alexa d'OD Panama, qui risque fort de remporter le prix de la personnalité chouchou du Québec dimanche soir, nous apprend qu'elle fréquente désormais l'entraîneur Charles-Philippe depuis quelques semaines.

« Ça va très bien », nous dit-elle, sourire aux lèvres.

Le couple était d'ailleurs très élégant lors de la finale au Casino de Montréal dimanche soir. Voyez notre photo au bas de l'article.

Il faut dire que cette saison a créé de nombreux couples parmi les candidats, dont Jacob et Mahtilde, Sabrina et Frédérick ainsi qu'Olivier et Imane.

Alexa nous mentionne ne pas avoir beaucoup de dossiers à régler à L'heure de vérité. Elle n'a que de bonnes nouvelles, dont sa nouvelle relation avec Charles.

Ce n'est, par contre, pas le cas de tous les participants, dont certains ont des choses à discuter. Ne manquez pas L'heure de vérité, le dimanche 29 novembre à 18 h 30, sur Noovo.