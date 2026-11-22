Le grand prix d'OD Panama a été présenté comme « un condo d'une valeur de 300 000 $ », mais comme il s'agit d'un immeuble d'appartements locatifs, le public ne comprenait pas ce qu'allaient recevoir les gagnants, concrètement.

La productrice Julie Snyder a fait une vidéo avec le coanimateur Fred Robichaud et l'entrepreneur Ray Junior Courtemanche pour expliquer la situation.

Dans les faits, le couple gagnant remporte un montant de 300 000 $ applicable à leur location dans l'immeuble de Mirabel.

« Par exemple, si le couple choisit un condo à 2 000 $ par mois soit un 3 1/2, ils auront un condo gratuit pendant 12 ans.

S’ils choisissent un condo 5 1/2 ce sera gratuit pendant environ 8 ans.

Le couple a une grande flexibilité sur le choix du condo qui peut évoluer selon leur besoin : Par exemple le couple peut prendre un condo 3 1/2 pendant deux ans, puis avoir le 13e bébé OD et changer pour un 4 1/2 ou même un 5 1/2 en cour de route ce qui leur donnera un condo gratuit pendant quelques années.

En gros ils ont 300 000$ à dépenser au fil des ans et selon leurs besoins pour être logés sans frais dans le complexe Espace W Cité Mirabel qui est un complexe multigénérationnelparce qu’il y a des installations pour enfants comme un parc de jeux avec des modules extérieurs, une salle de jeu intérieure, piscine familiale pour les plus grands, il y a un gym, salle de yoga, simulateur de golf, bain froid, bain chaud, sauna, piscines et terrasses réservés aux 18 ans et +. Il y a aussi un espace réservé pour le cotravail (co working). »

Voyez la vidéo de la productrice ci-dessous.

Rappelons que la finale d'OD Panama a lieu ce dimanche 22 novembre à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.