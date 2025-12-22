Découvrez les premiers invités de Sucré Givré avec Jean-Philippe Dion

Forte du succès de l'émission estivale Sucré Salé depuis maintenant 24 saisons, TVA lancement bientôt une version hivernale intitulée Sucré givré, animée par nul autre que Jean-Philippe Dion.

Pour lancer la première semaine, l'animateur s'entretiendra avec des personnalités très connues, entre la France et le Québec.

Voici les invités de la première semaine :

Le lundi 5 janvier, Jean-Philippe rencontre Lara Fabian qui s’apprête à donner un de ses plus gros concerts. Sabrina Cournoyer vit la frénésie de la première de Peter Pan avec les mamans des actrices principales et Patrice L’Ecuyer mange un ramen avec Étienne Marcoux.

Mardi 6 janvier, on se lève aux aurores pour accompagner Mario Dumont dans sa nouvelle routine matinale. Lambert Drainville fête l’Épiphanie avec des élus de tous les partis politiques provinciaux et Sara Dufour se paye une « jasette au frette » avec Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra.

Mercredi 7 janvier, Matt Lang accueille Jean-Philippe Dion chez lui et on écoute en primeur ses nouvelles pièces. Sabrina s’infiltre dans le visionnement d’équipe de la série Indomptables et s’entretient avec les acteurs principaux et Nicolas Pham devient « Pham fini » de country.

Pendant la saison hivernale, plusieurs collaborateurs se relaieront pour nous offrir des topos amusants. Découvrez toute l'équipe ici.

Voici plusieurs artistes qui ont reçu la visite de Jean-Philippe ou l'un de ses collaborateurs pour Sucré Givré : Mika, Zaz, la famille Kretz, Pierre Lapointe, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Garou, Charles Lafortune, Guillaume Pineault, Maude Guérin, Élyse Marquis, Natalie Choquette et bien d'autres.

C'est à ne pas manquer, du lundi au mercredi à 19 h30, à compter du 5 janvier sur les ondes de TVA.