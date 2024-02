Découvrez les premières images inquiétantes de la nouvelle cause dans Indéfendable

Cette semaine débute une nouvelle cause dans Indéfendable, qui promet de ne laisser personne indifférent.

Il sera question d'un tueur en série. Dans les premières images, que vous pouvez voir ci-dessous, on voit justement le principal intéressé coller dans un cahier de scrapbooking la photo de sa plus récente victime.

Au même moment, on peut entendre à la radio : « Macabre découverte ce matin. Une femme aurait été sauvagement agressée dans un salon d'esthétisme situé dans une résidence privée de ville Mont-Royal. Le décès aurait été constaté sur place. L'identité de la victime n'a toujours pas été révélée. On rappelle qu'il s'agit du sixième homicide commis cette année sur le territoire du grand Montréal. »

Dans le rôle principal de cette nouvelle intrigue, vous pourrez retrouver le comédien Stéphane Demers (voyez sa photo ici), dont les qualités d'acteur ne sont plus à prouver.

Rencontré récemment, l'un des producteurs de la série, Charles Lafortune, nous promettait une intrigue à glacer le sang. Il nous disait : « On fait le procès d'un tueur en série, on n'a jamais fait ça. Stéphane joue ce personnage-là et c'est vraiment, très très très fort. » Lisez l'entretien complet juste ici.

La deuxième saison de la quotidienne se poursuit, du lundi au jeudi, à 19 h sur les ondes de TVA.