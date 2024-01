Découvrez les premières images de Maripier Morin dans À coeur battant

C'est à compter du 13 février prochain que vous pourrez faire la connaissance d'un nouveau personnage dans la série À coeur battant, interprété par Maripier Morin. Après quelques années discrètes à l'abri des caméras, l'animatrice et comédienne fait un retour par la grande porte de Radio-Canada, appuyée par l'autrice Danielle Trottier et la productrice Fabienne Larouche.

Le synopsis de l'épisode dans lequel elle fait son arrivée se lit comme suit : Gauthier et l’agente Harel discutent du dossier d’Annie et Laurent qui continue de les intriguer. Nora, une étudiante universitaire non-binaire, a pris rendez-vous avec Christophe. Elle est victime de harcèlement et sent qu’elle est sur le point de répondre par la violence. Harel tente de rassurer Bernadette, la mère de Laura qui a reçu des menaces de Gaston. Christophe se rend en prison pour rencontrer Stéphane, mais on lui dit que ce dernier ne peut voir personne. Léane, une jeune adolescente un peu nerd, est bousculée par son demi-frère et quelques élèves. Sa prof est témoin de son désarroi.

Ainsi, Maripier Morin endossera le rôle de cette professeure d'éducation physique, témoin de violence entre l'une de ses étudiantes et son demi-frère. Elle fera appel au Centre de prévention de la violence, et plus précisément à Christophe L'Allier (Roy Dupuis), pour obtenir du soutien.

Voyez les premières images ci-dessous.