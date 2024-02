Découvrez les invités du spécial François Morency aux Enfants de la télé

Dans un mois, André Robitaille et Mélanie Maynard recevront l'humoriste François Morency pour une émission spéciale des Enfants de la télé entièrement consacrée à sa carrière.

L'artiste prolifique a plus de 30 ans de carrière, soit quatre one man shows, 675 représentations, deux livres, plus de 15 ans de radio, l’animation d’une vingtaine de galas, trois émissions de télévision, dont une toujours dans le top 3 des émissions les plus regardées après six saisons : Discussions avec mes parents.

D'ailleurs, les acteurs qui incarnent ses parents fictifs dans la série, Vincent Bilodeau et Marie-Ginette Guay, seront de la partie.

Pour représenter ses années à la radio, l'équipe des Enfants de la télé a invité ses complices de l'époque de Midi Morency, Pierre Prince, Éric Nolin, Cathya Attar. Le quatuor a d'ailleurs remporté quatre Olivier entre 2008 à 2011.

Geneviève Brouillette, pour sa part, viendra également revisiter certaines images de la comédie romantique Nuit de noces.

Les humoristes Laurent Paquin, Ghyslain Dufresne et Francis Cloutier seront également présents.

Découvrez des images de cette soirée au bas de l'article.

Le spécial Tête d'affiche de François Morency sera diffusé le 20 mars prochain sur les ondes d'ICI Télé.