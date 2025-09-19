Découvrez les invités de Tout le monde en parle du 21 septembre

C'est ce dimanche que Guy A. Lepage reprendra l'animation du toujours aussi populaire et pertinent talk-show Tout le monde en parle, après une pause de quelques jours. Ainsi, pour lancer la 22e saison en grand, l'animateur et son fou du roi invité, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée, discuteront de l'actualité brûlante des derniers jours, tant au Québec qu'à l'international.

À ce sujet, le duo recevra notamment :

Le premier ministre du Québec, François Legault, dont le parti politique est la cible de plusieurs critiques ces derniers temps;

L'humoriste François Bellefeuille présentera son nouveau spectacle d'humour solo Sauvage;

Celui qui a réalisé la toute première greffe de visage au Canada, le chirurgien plasticien Daniel Borsuk;

Kim Thùy abordera la sortie de sa pièce de théâtre Ám;

Lugentz Dort, champion mondial de la NBA;

La journaliste indépendante Rachel Gilmore, qui est la cible de militants d'extrême droite depuis le décès de Charlie Kirk.

Il n'y a pas à dire, cette première édition de la saison risque de faire jaser dans les chaumières! Avec ses cotes d'écoute frôlant le million de téléspectateurs à chaque édition, force est d'admettre que le talk-show dominical de Radio-Canada n'a rien perdu de sa superbe et continue de demeurer un rendez-vous important pour les Québécois.

On ne manque pas le retour de Tout le monde en parle ce dimanche 21 septembre dès 20 h sur ICI Télé.

Rappelons qu'il y a quelques semaines, Guy A. Lepage nous avait dévoilé l'identité des fous du roi qui se relaieront cette saison. C'est à lire ici.

Par ailleurs, l'animateur a annoncé que nous aurons droit à une édition toute spéciale de Tout le monde en parle ce samedi, à compter de 18 h 30. Il y présentera une émission spéciale de 30 minutes regroupant les meilleurs moments des entrevues du regretté René Homier-Roy au talk-show.