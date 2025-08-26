Accueil
Ces trois fous du roi feront un retour à Tout le monde en parle cet automne

Une bonne nouvelle!

Tout le monde en parle
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce lundi, dans le cadre du lancement de la programmation automne-hiver de Radio-Canada, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le producteur Guillaume Lespérance, qui produit notamment sur les émissions Bonsoir Bonsoir et Tout le monde en parle.

Il en a profité pour nous confirmer le retour de trois fous du roi, qui accompagneront Guy A. Lepage chaque semaine à l'animation de la grand-messe dominicale.

Ces noms ne laissent personne indifférent, comme nous l'avons vu dans les précédentes saisons.

Il s'agit de Jean-Sébastien Girard, Kim Lévesque-Lizotte et McGilles.

Le producteur nous confirme également qu'il y aura « des collaborateurs surprises de temps à autre, comme on l'a fait par le passé. »

Cette 22e saison de Tout le monde en parle débutera le dimanche 21 septembre à 20 h.

Serez-vous au rendez-vous?

