Ces trois fous du roi feront un retour à Tout le monde en parle cet automne

Ce lundi, dans le cadre du lancement de la programmation automne-hiver de Radio-Canada, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le producteur Guillaume Lespérance, qui produit notamment sur les émissions Bonsoir Bonsoir et Tout le monde en parle.

Il en a profité pour nous confirmer le retour de trois fous du roi, qui accompagneront Guy A. Lepage chaque semaine à l'animation de la grand-messe dominicale.

Ces noms ne laissent personne indifférent, comme nous l'avons vu dans les précédentes saisons.

Il s'agit de Jean-Sébastien Girard, Kim Lévesque-Lizotte et McGilles.

Le producteur nous confirme également qu'il y aura « des collaborateurs surprises de temps à autre, comme on l'a fait par le passé. »

Cette 22e saison de Tout le monde en parle débutera le dimanche 21 septembre à 20 h.

Serez-vous au rendez-vous?