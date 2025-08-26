Ces trois fous du roi feront un retour à Tout le monde en parle cet automne

Ce lundi, dans le cadre du lancement de la programmation automne-hiver de Radio-Canada, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le producteur Guillaume Lespérance, qui produit notamment sur les émissions Bonsoir Bonsoir et Tout le monde en parle.
Il en a profité pour nous confirmer le retour de trois fous du roi, qui accompagneront Guy A. Lepage chaque semaine à l'animation de la grand-messe dominicale.
Ces noms ne laissent personne indifférent, comme nous l'avons vu dans les précédentes saisons.
Il s'agit de Jean-Sébastien Girard, Kim Lévesque-Lizotte et McGilles.
Le producteur nous confirme également qu'il y aura « des collaborateurs surprises de temps à autre, comme on l'a fait par le passé. »
Cette 22e saison de Tout le monde en parle débutera le dimanche 21 septembre à 20 h.
Serez-vous au rendez-vous?