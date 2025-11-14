Accueil
Découvrez les invités de Tout le monde en parle de dimanche 16 novembre

Des invités de tous les horizons.

Tout le monde en parle
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce dimanche à Tout le monde en parleGuy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 16 novembre :

  • La nouvelle mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada;
  • Stéphane Rousseau, qui animera la nouvelle émission Karaoké club;
  • Le sociologue et chroniqueur Mathieu Bock-Côté, pour son essai Les deux occidents;
  • Serge Denoncourt, pour le livre et la série Serge à Paris;
  • La scénariste et comédienne de la comédie sportive Les Furies, Gabrielle Côté;
  • Le duo de porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que cette semaine, Dany Turcotte est revenu sur sa querelle avec Guy A. Lepage depuis son passage controversé sur le plateau de l'émission, pour lancer son autobiographie. Rien ne semble réglé malheureusement...

