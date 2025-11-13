Dany Turcotte revient sur son conflit avec Guy A. Lepage qui n'est toujours pas réglé

Dany Turcotte était de passage à Dans les médias mercredi soir et il est revenu sur sa visite à Tout le monde en parle en octobre 2024, alors qu'il était venu parler de son autobiographie. Il a alors reçu un accueil glacial de la part de l'équipe et de l'animateur Guy A. Lepage, qui l'a confronté en direct. Tous les détails ici.

L'ancien fou du roi a indiqué : « Guy, dans une entrevue, il disait : "c'est nous qui l'avons mis au monde, c'est nous qui l'avons rendu riche, c'est nous qui lui avons fait faire La petite séduction. J'avais l'impression d'entendre Donald Trump parler du Canada. »

Il ajoute : « En plus, Guy dit : "il faut que ce soit Danny qui me communique". J'ai texté Guy et il ne m'a pas répondu. »

« Vous l'avez texté quand? », demande Marie-Louise Arsenault.

« Ça doit faire à peu près 5-6 mois. [...] J'ai fait comme une blague pour ouvrir la porte d'une communication. Je n'ai pas eu de retour. »

« Donc vos relations sont inexistantes? », s'interroge l'animatrice.

« Présentement, complètement inexistantes. On est dans un froid familial glacial », poursuit Dany.

Ça me fait de la peine. J'y pense quotidiennement. Je trouve ça très difficile. C'est une grosse douche froide.

Il enchaîne : « J'aime beaucoup cette émission-là. Là, je la regarde moins, je dois l'avouer. Depuis ça, j'ai comme un traumatisme à chaque fois que j'ouvre la télé. J'aime mieux regarder TVA. »

Précisons que Dany Turcotte a indiqué que, « avec le recul », il peut comprendre la réaction de l'équipe de Tout le monde en parle face à ses propos dans son autobiographie.

« Vous dites que vous vous êtes senti mis à l'écart de l'équipe de Tout le monde en parle, jeté en pâture face aux différentes controverses de l'émission », rappelle Marie-Louise.

« J'ai peut-être appuyé fort sur la pédale de la métaphore, mais en même temps, c'est comme ça que je me suis senti, c'est comme ça que je l'ai écrit, et je ne le regrette pas. Ce sont mes mots, oui, j'ai peut-être exagéré à certains moments.... Non, ce n'est pas exagéré, je pense que c'est ce que j'ai senti, mais je peux comprendre aussi que ça les a heurtés. »

Le premier roman de Dany Turcotte Les Belhumeur est en librairies depuis quelques semaines.